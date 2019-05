Lieder aus tiefster Seele der Sänger

Schon 15 Minuten vor dem Auftritt sind alle – eigens vor der KulturnetzBühne aufgestellten – Bänke belegt, und bei den ersten Tönen bildet sich schnell ein Pulk von Menschen drumherum. Der Auftritt des Nationaltheaters beim Stadtfest ist auch im dritten Jahr ein Publikumsmagnet, obwohl – oder weil – man diesmal „Opernsänger mal ganz anders erleben kann“, wie Opernintendant Albrecht Puhlmann ankündigt.

Zwar gibt es auch beliebte Arien, die am Sonntagnachmittag noch mehr Zuhörer anziehen, aber samstags stellen vier Solisten ihre jeweilige Heimat musikalisch vor. Und mit Solorepetitor Lorenzo Di Toro singt zudem sogar ein Künstler, der sonst nie zu hören, sondern nur für die musikalische Einstudierung bei seinen Kollegen zuständig ist. Der sizilianische Pianist tritt mit einem italienischen Volkslied auf. „Es ist aus Neapel, wo die Leute kein Geld haben und dafür mehr singen“, erklärt er schmunzelnd.

Lorenzo Di Toro hat auch das Stadtfest-Programm unter dem passenden Titel „Meine Seele ist ein Lied“ zusammengestellt, einige der Lieder dafür eigens neu arrangiert. Martiniana Antonie bringt sehr gefühlvolle rumänische Volkslieder, tanzt teilweise sogar dazu. Natalija Cantrak, sogar in Anlehnung an die Tracht ihrer serbischen Heimat gekleidet, steuert ein Volkslied und einen etwas rockigeren Song bei – obwohl sie erst am Abend vorher bei „Don Carlo“ gefordert war. Der Bariton Jorge Lagunes, gebürtiger Mexikaner, lässt mit heimatlichen Klängen sein südamerikanisches Temperament spüren – und verwundert zwei vorbeikommende Teenagerinnen: „Der singt ja live“, wundern sie sich.

Der polnische Bassbariton Bartosz Urbanowicz erinnert gar daran, dass er vor seiner Opernkarriere mal in einer Hardrock-Band gesungen hat. Das klingt zwar keineswegs so nach ganz hartem Rock, wie Puhlmann es ankündigt, sondern eher nach rockiger Ballade – aber zumindest ungewohnt für reine Opernfans. Immerhin hat das Nationaltheater eigens dafür mit Marc Bennhausen einen Rockgitarristen verpflichtet, da es das im Orchester nicht gibt. „Großartig“ lobt dann nicht nur Puhlmann, sondern auch das Publikum – und dann müssen die Künstler schnell zurück. Einige von ihnen stehen schließlich noch am gleichen Abend bei der Opernpremiere „Pelléas et Mélisande“ von Claude Debussy auf der Bühne.

