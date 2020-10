"Loch im Bauch" - Nationaltheater zeigt Simon Stephens’ „Steilwand“

Mannheim.Wer sich im deutschsprachigen Raum ein Loch in den Bauch freut, hat was zu lachen. Bei Alex ist das anders. Er ist 31 Jahre alt, Brite und das Loch, das er vorgeblich im Bauch hat, sieht nur er. Die Idee eines sichtbar gewordenen Verlusts in Form eines partiellen Fehlens des eigenen Fleischs und Bluts hat ihm wiederum der britische Dramatiker Simon Stephens auf den Theaterfigurenleib geschrieben. Ähnlich durchsichtig sind auch die dramaturgischen Finessen seines Einpersonenstücks „Steilwand“, das in der Monologreihe des Nationaltheaters (NTM) nun in der Regie von Alexander Marusch als 45-minütiger Vorbühnenabend Premiere feierte.

Eher schwaches Stück

Mannheim, das dem (dem Text vorangestellten) Wunsch des Autors nach schlichter Bühne und Helligkeit in Form eines Küchenblocks und ungelöschtem Saallicht entspricht, hat auch diesmal kein Glück mit Stephens. Wie schon 2014 mit „Birdland“ in der Regie von Burkhard C. Kosminski kommt auch mit „Steilwand“ wieder ein eher schwaches Stück des mehrfach ausgezeichneten Erfolgsautors der Nuller Jahre auf die NTM-Bühne.

Im kleingeschriebenen und interpunktionsfreien monostilistischen Textflächenteppichgewebe jener Jahre war plötzlich jemand aufgetaucht, der nicht Yasmina Reza hieß und Stücke schreiben konnte. Mit Dialogen, mit Figuren, mit sozialkritischem Ton und philosophischer Grundierung.

Diese hat freilich auch der von Patrick Schnicke gehaltene Monolog. Hierzulande kann man jemandem auch ein Loch in den Bauch fragen: Der Protagonist und sein wohl etwas kauziger Schwiegervater, ein ehemaliger Soldat und Mathematiklehrer, sprechen im Frankreichurlaub über Atheismus und über Gottesbeweise, die jener in der schrägen und unvernünftigen Zahl Pi oder in Zahlzwischenräumen oder in der Wahrnehmung von Wasser zu finden glaubt. Natürlich schwebt hier das gute alte Theodizeeproblem („Wie kann ein gnädiger Gott so etwas zulassen?“) durch die Küche eines kuchenbackenden Vaters, über den die Regie mit dem Holzhammer einen Luftballon in Form einer Neun genagelt hat. Fragt da noch irgendjemand ernstlich, was das sein mag, das Gott zugelassen hat, welche „Steilwand“ da hinabgeblickt wird, welches Loch da ins Innere gerissen wird? Am Ende heißt es (freilich) „in seinen Armen das Kind war tot.“

Texttreue Bebilderung

Patrick Schnicke spielt den jungen Familienvater ordentlich, ohne große Ausbrüche. Dass man lieber ein Stück mit dem Schwiegervater gesehen hätte, ist nicht seine Schuld. Dass er an diesem Abend ein Bebilderer bleibt, hingegen schon: ein Schauspieler, der schauen spielt, der heftig atmet, wenn es der Text verlangt und naturalistisch in Tränen ausbricht, wenn das Licht ausgeht.

„Endlich ein klassischer Abend“ für Konservative? Vielleicht. Jedenfalls ein Abend ohne Überraschungen und mit sprödem Realismus, den es hier lange nicht gab, und der wirkt wie ein Ausflug in die 1990er. Am Vorabend zum 3. Oktober vielleicht keine schlechte Idee – herzlicher Applaus im Schauspielhaus. (rcl)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.10.2020