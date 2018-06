Mannheimer Stück in Mülheim geehrt

In Mülheim preiswürdig: der Österreicher Thomas Köck. © Roland Weihrauch

Mannheims Schauspielintendant ist begeistert. Wieder hat einer seiner Hausautoren am Nationaltheater Mannheim (NTM) in Mülheim den Dramatikerpreis erhalten: Thomas Köck. „Ich freue mich sehr“, sagt Burkhard C. Kosminski auf Anfrage, „dass wieder einer unserer Hausautoren gewonnen hat. Dass uns dies zum zweiten Mal in Folge gelungen ist, bestätigt unsere Arbeit, in der die Förderung und die

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2129 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.06.2018