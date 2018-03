Mezzosopranistin Sojer singt Debussys Mélisande

Anzeige

Morgen wird sie ihre erste große Partie gestalten können: Die weibliche Hauptfigur in Claude Debussys Oper „Pelléas und Mélisande“, in einer Kammerorchester-Besetzung. Die Produktion im Werkhaus-Studio wird auf Deutsch gesungen, und die junge Regisseurin Luise Kautz hat den perfekten Stoff gefunden, um ihr Faible für eine fantastische Inszenierung zwischen Romantik, Pop und Surrealismus auszuleben. Aber „Mélisande“ auf Deutsch, und mit einer Mezzo-Stimme? „Ja, es ist offiziell eine Sopranpartie, aber meine Mezzostimme tendiert eher nach oben als nach unten und ich arbeite stetig dran“. Natürlich schrieb Debussy speziell fürs Idiom seiner Sprache - klar, sie müsse sich konzentrieren, um bei den vielen Konsonanten des Deutschen lyrisch zu bleiben.

Iris Marie Sojer wurde das Singen in die Wiege gelegt: 1990 wurde sie in Hannover geboren, die Mutter sang im Opernchor, der Vater, Kammersänger Hans Sojer, prägte die Oper Hannover über Jahrzehnte als lyrischer Tenor. Früh begann sie mit dem Klavierspiel, ein Erfolg war die Finalrunde im Duo und Trio bei Jugend musiziert. Doch das war enormer Stress, im Gesang fühlte sie sich wohler. Die Idee, Lokomotivführerin zu werden, habe sie verworfen.

Elf Jahre lang sang sie im Konzertchor Hannover, Auslandsreisen und kleine Soloaufgaben inbegriffen. Als Kind lernte sie alle Arien und Duette ihrer Eltern auswendig, die Oper war ihre zweite Heimat: „Ein heiliger Ort für mich, den ich als Kind immer voller Ehrfurcht betreten habe.“ Den Zauber habe die Oper nie verloren.

Wie kommt man ins Opernstudio eines so großen Hauses, das einem so viele Möglichkeiten eröffnet? Den Bachelorabschluss machte sie in Berlin, zum Masteraufbaustudium (Konzert und Lied) ging sie nach München, Christiane Iven war ihre Professorin. Aber bald kam ein Vorsingen am Nationaltheater, plötzlich war alles anders, der Master muss warten. „Ich ließ alles stehen und liegen“, aber Christiane Iven betreut sie weiter, sie ist ihr Anker. Hier warten viele Aufgaben auf sie. In Werken von Mozart, Verdi, Rossini, Wagner, Humperdinck, Donizetti, Bellini, Puccini, Tschaikowski, Strauss, Mascagni (die „Lola“ mag sie besonders: „kurz und knackig, toll“) ist sie besetzt, und auf Mozarts „Zerlina“ freut sie sich außerordentlich. Mitte des Jahres ist sie dran.

Eine Schwäche für Heidelberg

Ansonsten reist Iris Marie Sojer, die das Leben sensibel reflektiert, leidenschaftlich gerne. Mit dem Rucksack zuletzt durch Peru, irgendwann hoffentlich durch Tansania. Sie liebt alte Steine, Mauern, Geschichte, deshalb gefällt ihr Heidelberg so gut. Sie will Russisch und ein bisschen Arabisch lernen, liest gerne Lyrik etwa von Hesse oder Kaleko, und Bücher, zur Zeit bevorzugt Julian Barnes und Thomas Merton. Langweilig wird ihr so schnell nicht werden.

Das mit dem Hund klappt vielleicht doch noch. Schon in Berlin betätigte sie sich als Gassi-Geh-Sitterin eines Rauhaardackels. Und jetzt, wenn es wärmer wird, will sie wieder am Neckar entlang joggen. Möglichst mit Leih-Hund und in Richtung Heidelberg, ihrem Sehnsuchtsort, wo ihre Liebe wohnt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018