Nationaltheater Mannheim: Das Trafowerk ist zu teuer

Die Generalsanierung am Goetheplatz kann erst losgehen, wenn Akteure und Technik ausweichen können für Proben und Vorstellungen sowie Lager. Hier ein Überblick zum Sachstand in Sachen Ersatzspielstätten.

Altes Kino

Für Schauspiel und Tanz soll das alte Kino der Amerikaner in der früheren US-Wohnsiedlung Benjamin-Franklin-Village für 500 Zuschauer sowie Garderoben und Gastronomie umgebaut und später als Kulturzentrum für den neuen Stadtteil genutzt werden. Bauherr ist die städtische Tochter MWSP, das Theater wäre Mieter. Eine Einigung ist im Prinzip zwar erzielt. Noch sei es aber „nicht zu einem endgültigen Mietvertragsabschluss gekommen“, sagt Bürgermeister Michael Grötsch. Im ersten Halbjahr 2021, vor der Sommerpause, werde er dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt. Die Kosten wurden zuletzt mit 12,5 Millionen Euro angegeben.

Rosengarten / Schwetzingen

Sicher ist, dass im Musensaal des Rosengartens konzertante Aufführungen laufen und Neuinszenierungen von Barockopern im Rokoko-Theater Schwetzingen (Bild) über die Bühne gehen. Mit der Schlossverwaltung Schwetzingen hat man sich nun auf drei Terminblöcke mit 18 Vorstellungen pro Jahr geeinigt, aber noch keinen Vertrag unterschrieben. Das gilt ebenso für den Rosengarten. Man sei sich aber über drei Terminblöcke pro Spielzeit mit jeweils etwa zehn Tagen einig, jedoch unterschrieben ist bisher nichts.

Pfalzbau

In Ludwigshafen will das Nationaltheater in der Sanierungsphase seinen Repertoirebetrieb aufrechterhalten – denn nur dort gibt es einen Saal mit Bühnenturm, wo die bisherigen Kulissen verwendet werden könnten. Die Verhandlungen waren schwierig, sogar Oberbürgermeister Peter Kurz schaltete sich ein. Inzwischen hat man sich laut Grötsch geeinigt, dass Ludwigshafen dem Nationaltheater pro Jahr maximal 117 Tage zusichert. Auch auf die Miethöhe habe man sich „weitgehend verständigt, so dass zeitnah auf einen Vertragsabschluss gehofft werden kann“. Grötsch würde sich aber wünschen, dass der Pfalzbau Mannheim „weitergehende Nutzungsmöglichkeiten einräumt“, und ist überzeugt, dass es eine „tolle Kooperation ohne Aufgabe der kulturellen Identität“ Ludwigshafens geben könne. Auf pfälzischer Seite gibt es dazu bisher Kopfschütteln.

Temporärer Bau

Laut Grötsch braucht man, da der Pfalzbau nicht reicht, „eine weitere feste Spielstätte“. Gedacht war an das Theaterprovisorium aus Holz, das 2016 bis Anfang 2019 als Ersatz für das Grand Théâtre Genf diente – aber das entspricht nicht deutschen Brandschutz- und Bauvorschriften. Nun wird ein „temporärer Bau“ auf der Fläche beim Technoseum/Parkplatz Theodor-Heuss-Anlage, die zuletzt vom Oktoberfest (Bild) genutzt wurde, geprüft. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Zelt, sondern um eine Leichtbauhalle aus Stahl und Aluminium mit der nötigen Wärmedämmung und Akustik, die fünf Jahre halten muss. Kosten und Pläne will die Stadt bis zum Sommer dem Gemeinderat unterbreiten.

Trafowerk

Zeitweise im Gespräch war die große, hohe Industriehalle einer Spedition in der Boveristraße in Käfertal, „Trafowerk“ genannt. Doch für eine Nutzung für das Nationaltheater müsste der Eigentümer „umfangreiche bau- und brandschutzrechtliche Auflagen erfüllen“, verweist Grötsch auf die Versammlungsstättenverordnung. Die nötigen Investitionen belaufen sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Über die sich daraus für das Theater ergebende Miete habe man „erheblich unterschiedliche Vorstellungen“, so Grötsch. Jedenfalls sei die zuletzt von der Spedition genannte Summe für die Stadt „nicht darstellbar“, ein Vertragsabschluss daher derzeit kein Thema. „Aber wir schlagen die Türe nicht zu“, würde sich Grötsch über ein Entgegenkommen freuen. Das Problem ist, dass es auch noch kein Konzept gibt, was mit dem dann aufwendig umgebauten Haus passieren soll, wenn das Theater nach fünf Jahren wieder auszieht.

