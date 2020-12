Nationaltheater Mannheim streamt Beethovens „Neunte“ für Klavier zu vier Händen

Mannheim.An Beethovens 250. Tauftag am Donnerstag, 17. Dezember, würdigt das Nationaltheater (NTM) den Komponisten mit einem Online-Konzert. Um 19.30 Uhr ist an dieser Stelle Beethovens Neunte zu erleben - in einer originellen Interpretation zu vier Händen in der Version der beiden Piano-Virtuosen Kirill Zvegintsov und Leonhard Dering. Das ursprünglich live geplante Konzert bildet den Abschluss der Musiksalonreihe „Ideal und Exzess“, die sich dem Werk Beethovens gewidmet hat. Das NTM verspricht einen aufwendigen, mit mehreren Kameras gedrehten Livestream.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020