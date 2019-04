Nationaltheater will „Fieber“ in der Arena verbreiten

Mannheim.Mit rund 70 Veranstaltungen an mehr als zehn Mannheimer Schauplätzen wollen die Internationalen Schillertage vom 20. bis zum 30. Juni am Nationaltheater Mannheim (NTM) ein Schillerfieber verbreiten. „Fieber“ ist auch das Motto der 20. Ausgabe des Festivals um Mannheims ersten Hausdichter Friedrich Schiller (1759-1805), der einst in der Quadratestadt am kalten Fieber, der Malaria, erkrankte.

„Wir wollen nicht nur einen Überblick über die aktuelle Schiller-Rezeption ermöglichen“, sagte NTM-Schauspielintendant Christian Holtzhauer auf der Pressekonferenz im Nationaltheater. Er habe auch den Wunsch herauszufinden, was von Schiller „für die Gegenwart belebbar“ sei.

Einige der Veranstaltungen finden an ungewöhnlichen Orten statt, darunter ist etwa die Multihalle im Herzogenriedpark oder auch der Mannheimer Club Disco Zwei. Festivalzentrum soll ein großes Zelt, die sogenannte „NTM-Arena“, auf dem Goetheplatz bilden, wo allabendlich auch die kostenlosen Schill-Out-Konzerte stattfinden.

Der Vorverkauf für das Festival beginnt für NTM-Abonnenten am Freitag, 26. April, und für alle anderen am Montag, 29. April (Info und Karten: 0621/1680150).