NTM eröffnet die Saison gelungen mit Sex-and-Drugs-Oper "Dark Spring"

Nun ist sie also endgültig eröffnet, die erste und hoffentlich letzte Corona-Spielzeit am Nationaltheater Mannheim. Mit gebotenem Sicherheitsabstand feierte das Rest-Full-House vor rund 230 statt 1150 Besucherinnen und Besuchern am Freitagabend die erste Premiere im Opernhaus, in dem der deutsch-amerikanische Komponist Hans Thomalla mit „Dark Spring“ um vier Heranwachsende ein bemerkenswertes

...