NTM schließt bis 31. März

Bleibt zu: das Nationaltheater. © Michel

Das bahnte sich an: Das Nationaltheater Mannheim bleibt nun auch bis 31. März geschlossen. Das teilte das Haus am Mannheimer Goetheplatz am Donnerstagmittag mit. „Angesichts der Infektionslage und nach enger Abstimmung mit dem Rechtsträger“ werde die Schließung verlängert – „vorerst“, wie es in der Mitteilung heißt. Darüber hinaus kommt es laut Theater auch im Februar zu einer weitestgehenden Einstellung des Proben- und Produktionsbetriebes. Bislang wurde hinter den Kulissen gearbeitet und geprobt.

Zur Begründung der Maßnahme, die zuvor bereits die Staatstheater in Karlsruhe und Stuttgart sowie das Haus in Heidelberg ergriffen hatten, verweist der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel auf „die täglichen Meldungen über das Pandemiegeschehen in Deutschland und unseren Nachbarländern“. Wer sie verfolge, dem sei klar, „dass es noch ein langer Weg sein wird, bis wir endlich wieder Publikum in unseren Häusern begrüßen dürfen“. Statt der erhofften Entspannung trete eine „auch und gerade unter Berücksichtigung der Mutationen nachvollziehbare Verschärfung der Maßnahmen gegen das Virus in Kraft“, so Sickel.

Das NTM wolle die Zeit aber nutzen und „die bestehenden Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen auf höchstem Niveau“ weiterentwickeln sowie „die bereits geplanten künstlerischen Projekte und unsere komplexen Arbeitsprozesse noch einmal genau betrachten“. Es geht dabei laut Sickel auch um Perspektive, Planungssicherheit und Klarheit . dms

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021