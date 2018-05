Oberbürgermeister als Losverkäufer

Anzeige

Das traditionsreiche Haus in B 3, von Kurfürst Carl Theodor initiiert, ist im Zweiten Weltkrieg den Bomben zum Opfer gefallen. Aber schon seit November 1945 spielt das Nationaltheater wieder – hauptsächlich im Kino „Schauburg“ in K 1, teils in Christuskirche, Rosengarten, Kunsthalle und Ufa-Palast (N 7,3).

Schon 1946 gründet der Stadtrat einen Theateraufbaufonds – doch der wird durch die Währungsreform 1948 weitgehend wertlos. Im August 1949 schlägt der gerade neu gewählte Hermann Heimerich daher vor, die Bühnen von Mannheim und Heidelberg zu fusionieren. Die Quadratestadt solle sich auf Oper konzentrieren und das Sprechtheater zugunsten von Heidelberg aufgeben. Doch ein Sturm der Entrüstung kommt auf, eine Protestaktion bringt binnen weniger Wochen 15 000 Unterschriften. Zugleich rufen bekannte Persönlichkeiten wie Florian Waldeck, Carl Reuther und Richard Böttger die Gesellschaft der Freunde des Nationaltheaters ins Leben – die Geburtsstunde des 1992 in „Freunde und Förderer“ umbenannten Vereins.

Im Februar 1952 fasst der Gemeinderat den Beschluss, am Goetheplatz ein neues Theater in der – noch von Kriegszerstörungen gezeichneten – Stadt zu errichten. „Dem ruhmreichen Nationaltheater wieder eine Wirkungsstätte zu geben, die seiner Leistung und Bedeutung würdig ist, liegt allen Mannheimer Bürgern am Herzen“, begrüßt Heimerich bei der Auftaktveranstaltung im gerade wieder eröffneten Musensaal des Rosengartens die Idee einer Tombola für das Theater.

Signal an die Landesregierung

Sie findet von April bis September 1952 mit zahlreichen Gewinnen, die viele Geschäfte spenden, statt. Auf dem Paradeplatz, noch von Trümmern umgeben, entsteht eigens dazu eine 100 Meter lange Schaufensterstraße mit hölzernen Buden (von Handwerkern gestiftet), wo die Gewinne präsentiert werden. An 100 Tagen werden 1,2 Millionen Lose verkauft, abzüglich der Steuern und Kosten bleiben 530 000 Mark übrig.

1956 folgt die nächste Tombola, bei der sich ein Zwölf-Zentner-Ochse am Spieß auf dem Paradeplatz dreht und die nun in nur 65 Tagen bei 1,36 Millionen verkauften Losen wieder eine runde halbe Million erbringt – „eine „stattliche Summe“ so Heberer in ihrem Text zum Film. Sie stellt nicht nur einen wichtigen Grundstock für den Bau dar, sondern auch ein Bekenntnis der Bürger und ein wichtiges Signal an die Landesregierung, die daraufhin zwei Millionen Mark gibt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.05.2018