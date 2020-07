Orchester übt unter der Erde

Eine moderne gläserne Konstruktion, die aus dem Theatervorplatz vier Meter herausragt – als diese Pläne für den Orchesterprobensaal vorgestellt wurden, gab es zunächst viel Zustimmung. Dass sie wieder in der Schublade verschwanden, hat nun Mehrkosten ausgelöst.

Der jetzige Orchesterprobensaal ist nach neuesten Arbeitsschutz-Vorschriften viel zu eng. Die Idee war daher ein tiefergelegter Neubau auf dem Parkplatz Richtung Berliner Straße, der aber sichtbar ist. Um die Symmetrie zu wahren, wollte man auf der anderen Seite des Theatervorplatzes Richtung Innenstadt ebenso einen verglasten Pavillon errichten, „für Marketingzwecke“, wie es hieß. Im Herbst 2018 simulierte man mit Gerüstbauteilen das Volumen der Neubauten. Danach gab Oberbürgermeister Peter Kurz bekannt, dass man von den Plänen Abstand nimmt (wir berichteten). Der „Raumeindruck war städtebaulich und denkmalpflegerisch nicht überzeugend“, so die Begründung jetzt in der Vorlage. Die neuen Gebäudeteile wären auf dem Vorplatz „zu dominant in Erscheinung getreten und hätten gerade aus Blickrichtung des Luisenparks sowie vom Friedrichsring aus kommend eine massive Beeinträchtigung der Sicht auf die stadtbildprägende Eingangsfassade“ des Theaters bedeutet. Die Umplanung führte dazu, dass Orchesterprobesaal, Chorsaal mit Stimm- und Einsingzimmern sowie Haustechnik-Werkstätten nun in unterirdische Anbauten unter den Goetheplatz kommen – was teurer ist. pwr

