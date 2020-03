Parolen warnen vor dem Klimawandel

„Fridays for Future“ am Montag? Die jungen Leute sahen aus wie Demonstranten, als sie am Montagnachmittag Plakate aufhängten und mit grüner oder lila Sprühkreide große Parolen auf Geh- und Radwege sprühten. Aber es handelte sich um Akteure sowie Mitarbeiter des Nationaltheaters – wenngleich auch mit politischer Botschaft.

Die Aktion weist hin auf das Stück „Siebenundzwanzig Jahre – Ein Stück über die Klimakrise“ hin, das am Samstag, 14. März um 20 Uhr Uraufführung im Schauspielhaus feiert. Neben vier Ensemblemitgliedern stehen 27 Laiendarsteller auf der Bühne. Einige dieser Akteure haben nun – von der Stadt offiziell genehmigt – entlang der Kurpfalzbrücke, auf dem Alten Meßplatz sowie entlang des Cahn-Garnier-Ufers Zitate angebracht, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Ausgehend von der Frage, die zentral für das Theaterstück ist – „Wie sieht die Welt in 27 Jahren aus?“ –, sind dort nun für rund drei Wochen Sätze zu lesen wie „In 27 Jahren ist es zu spät, die Welt zu retten“, „In 27 Jahren will ich es nicht bereuen müssen, Kinder in die Welt zu setzen“. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020