Politiker: Land muss 80 Millionen Euro zahlen

Nikolas Löbel, Bundestagsabgeordneter der CDU, sieht Kretschmann „persönlich in der Pflicht“. Er habe in Mannheim und beim Nationaltheater hohe Erwartungen geweckt. „Ich weiß von Gesprächen auf höchster Ebene“, sagte Löbel, ohne konkreter zu werden. Kretschmann stehe also gegenüber der Stadt und dem Bund in der Verantwortung, die Sanierung des Nationaltheaters mit 80 Millionen Euro zu unterstützen.

Johannes Kahrs ist Sprecher der SPD im Haushaltsausschuss des Bundestags. Aus diesem Gremium kam der Antrag auf die Förderung – gemeinsam von SPD und CDU, wie es dort üblich ist. Die Summe (80 Millionen Euro), die der Ausschuss am Nachmittag des 27. Juni zusagte, ist die größte, die Mannheim jemals erhielt. Kahrs kann sich nicht vorstellen, dass die grün-schwarze Landesregierung die Stadt im Stich lasse. „Mannheim hat es verdient, unterstützt zu werden“, sagte er dem „MM“. Dazu gebe es eine moralische Verpflichtung.

Resolution angeregt

Oberbürgermeister Peter Kurz habe seinen Teil getan, der Bund ebenfalls – nun müsse auch das Land ein Drittel beisteuern. „Es ist wichtig, dass es da Gleichheit gibt.“ Druck macht Kahrs auf CDU-Mann Nikolas Löbel: In Stuttgart regiere die CDU mit, also müsse sich Löbel nun anstrengen.

Achim Weizel, Fraktionsvorsitzender der Mannheimer Liste (ML), findet, dass eine Drittel-Lösung zwischen Bund, Land und Stadt eine wäre, die den finanziellen Möglichkeiten der Partner Rechnung trage. „Ein geringerer Beitrag des Landes würde der Bedeutung des NTM in keiner Hinsicht gerecht.“ Weizel hofft, wie Grünen-Fraktionschef Dirk Grunert, dass in Sachen Landeszuschuss noch keine endgültige Entscheidung getroffen ist. Als bekannt wurde, dass der Bund 80 Millionen gibt, sei die Hoffnung groß gewesen, dass auch das Land soviel zahlt, verdeutlicht Grunert. Ralf Eisenhauer, Fraktionsvorsitzender der SPD, hat für die morgige Sitzung des Gemeinderats (öffentlich, 16 Uhr im Stadthaus) eine Resolution angeregt – mit der klaren Forderung an das Land, die Gesamtkosten zu dritteln.

„Wenn die Stadt dem Bund 80 Millionen wert ist, dann muss sie auch dem Land so viel wert sein“, sagt Ulla Hofmann, stellvertretende Vorsitzende der Freunde und Förderer des Nationaltheaters. Mannheim sei für das Land „immer das Schmuddelkind im Norden“. Auch wenn sich Kretschmann Mühe gebe: „Andere Städte haben es da besser.“ Sie setzt nun auf Peter Kurz: Er habe in Berlin mit seiner Persönlichkeit die SPD-Politiker Harald Christ und Johannes Kahrs für sich gewinnen können. „Ich hoffe, das ihm so etwas auch in Stuttgart gelingt!“

Die Stadt äußert sich derzeit nicht zu dem Thema. Sie will die offiziellen Gespräche mit dem Land abwarten. Einen Termin gebe es noch nicht.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.07.2018