Punktgenaue Dramatik und rührende Gefasstheit

Bellinis „Norma“ braucht vor allem eines: eine Besetzung, die sowohl sängerisch als auch darstellerisch zu Höchstleistungen imstande ist. Eine umso größere Aufgabe ist es allerdings, einen solchen Erfolg zu wiederholen. Am Sonntagabend zeigte das Mannheimer Nationaltheater die Wiederaufnahme von Markus Bothes Inszenierung.

Estelle Krugers Norma ist lange Zeit beinahe übermenschlich gefasst. In der Auftritts-Cavatine („Casta diva“) noch verklärt die Mondgöttin um den Frieden bittend, der im Herzen schon lang nicht mehr wohnt, rührt sie gerade in dieser Gefasstheit so manchen im Publikum zu Tränen. Da macht es auch nichts, dass sie stimmlich zu Beginn etwas angestrengt klingt: Kruger wächst in den drei Stunden mit ihrer Rolle förmlich zusammen, verleiht ihr Erhabenheit und Größe. Besonders im lyrischen Piano fesselt ihr etwas abgetönter Sopran. Auch hat sie das Gespür für punktgenaue Dramatik. In der letzten Szene, als Norma sich selbst anklagt („Son io.“ – „Ich bin es.“), ist es mucksmäuschenstill im Saal. Irakli Kakhidze in der Partie des heißblütigen Hitzkopfs Pollione ist eine Bank. Sein Tenor strahlt gleich in der Auftrittsarie „Meco all’altar di venere“, bezeugt das übergroße Selbstbewusstsein eines Besatzers, der sich, selbst umgeben vom Feind, alles erlauben kann, schafft aber auch den tragisch-düsteren Umschwung vom ewigen Sieger zu einem, der zu spät seinen Verlust erkennt.

Facettenreiches Klangfarbenspiel

In der Rolle der Novizin glänzt Jelena Kordic. Ihre Adalgisa hat wenig von dem Mädchenhaften, das der römische Herzensbrecher in ihr zu sehen glaubt, sondern ist selbstbestimmt und entschlossen, das Richtige zu tun. Die Zerrissenheit zwischen Liebe und Freundschaft, Leidenschaft und moralischer Pflicht spiegelt Kordics in einem facettenreichen Spiel der Klangfarben. Besonders berührend auch die Duette der beiden Frauenrollen, in denen sich Kordics und Krugers Stimmen wunderbar mischen.

Bartosz Urbanowicz als Oroveso zeigt sowohl als kriegslustiger Anführer der Gallier als auch als verzweifelter Vater starke Rollenpräsenz, ebenso wie Raphael Wittmer als Freund und unerhörtes Gewissen Polliones. Auch Martiniana Antonie (Opernstudio) überzeugt mit ihrem Rollendebüt als Clotilde.

Erster Kapellmeister Janis Liepins zeigt sich an diesem Abend in Bestform: Da sitzt nicht bloß jeder Ton, er lässt das Orchester aufblühen und zähmt es dennoch in die Zurückhaltung, um den Solisten ihren Raum zu lassen.

Das Publikum im etwa halbvollen Opernhaus ist schon nach dem ersten Akt begeistert und honoriert die Darbietung am Schluss des Opernabends mit nicht enden wollendem Applaus. Auch die Gewinner des Kulturrätsels dieser Redaktion sind glücklich mit ihrer Wahl. „Also, das war ja ein Genuss!“, findet Regine Kalkoffen (80) und lobt besonders den darstellerischen Ausdruck des Ensembles. Und ihr Mann Friedel (81), der die Karten gewonnen hat, bekräftigt: „Wir waren lange nicht mehr so beeindruckt.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020