Schillerplatz vor Bombennacht

„Freischütz“ stand auf dem Spielplan – aber danach blieben nur noch ausgebrannte Trümmer übrig: In der Nacht vom 5. auf 6. September 1943, als britische Bomber den heftigsten Luftangriff auf Mannheim während des Zweiten Weltkriegs flogen, wurde das alte Nationaltheater in B 3 zerstört. „Musendämmerung auf dem Schillerplatz“ ist ein Vortragsabend über die Geschehnisse vor 75 Jahren heute um 19 Uhr betitelt. Die Schäden waren so verheerend, dass ein Wiederaufbau des traditionsreichen Gebäudes nicht infrage kam. Liselotte Homering, Leiterin der Theater- und Literaturgeschichtlichen Sammlungen der Reiss-Engelhorn-Museen, erinnert in ihrem Vortrag im Museum Bassermannhaus in C 4,9 an dieses einschneidende Ereignis. Sie lässt die überaus bewegte Geschichte des alten Gebäudes Revue passieren und zeigt, welche Objekte von diesem bis heute erhalten geblieben sind.

Der Eintritt beträgt sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Um Anmeldung unter Telefon 0621/293-3150 wird gebeten. pwr

