Schöner Klang als harte Arbeit

Anzeige

Genau zwischen den drei Kontrabassisten und den zwei Klarinettisten saßen sie, vor sich die Celli, dahinter die Blechbläser: Mitten unter den Musikern und damit so nah wie nie zuvor durften Rolf W. Schönrock und seine Tochter Carola am Samstag die Hauptprobe des Nationaltheaterorchesters für die beiden Akademiekonzerte heute und am Dienstag im Rosengarten verfolgen.

Fünf Proben insgesamt

„Sehr schön und hochinteressant“, kommentiert der 87-jährige pensionierte Industriekaufmann sein Erlebnis. „Man kann sehen und mitfühlen, wie die an noch so winzigen Miniaturen arbeiten“, registrierte er. Allerdings war er „überrascht“, so Schönrock, dass es so nah an den Instrumenten doch nicht so laut war wie gedacht: „Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt“, so der Pensionär. Er empfand den Vormittag als „sehr nette Idee“, könne man so als Konzertbesucher doch „mal engeren Kontakt zu den Musikern bekommen“, so Schönrock.

Abonnenten der Akademiekonzerte sind er und seine Tochter, eine Musiklehrerin, erst seit dieser Spielzeit. Und sie gehören zu den allerersten zehn neuen Verträgen – und daher zu den Auserwählten, die bei einer der Proben sogar mitten im Orchester sitzen dürfen. Insgesamt hat die Musikalische Akademie in dieser Saison fast 650 neue Abonnenten gewonnen. „So viele wie noch nie seit 1974 – da sind wir sehr stolz“, so Ulrich Grau (Horn), der erste Vorsitzende der Musikalischen Akademie des Nationaltheaterorchesters. Alle neuen Abonnenten dürfen eine der Proben miterleben, wenn auch von Zuschauerplätzen und nicht alle mittendrin. „Aber so lernen sie uns zu Arbeitsbedingungen kennen“, so Fritjof von Gagern (Violoncelli), der Geschäftsführer des Orchesters.