Schrott triumphiert mit Schlüpferarie, Volle mit Aura

Es gibt ihn also doch noch an diesem festlichen Abend, den Moment, in dem die Dimensionen aufgehoben werden, in dem Zeit und Ort plötzlich keine Rolle mehr spielen, weil der Zauber des Theaters greift und sie in Luft auflöst. Im Täuschungsduett des zweiten Aktes dieses „Don Giovannis“ ist er gekommen. Wenn Elvira sich mit „Ah taci, ingiusto core!“ (Steh still, ungerechtes Herz) auf dem Balkon

...