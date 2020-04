Schutzmasken für Flüchtlingslager

Schon weit über 10 000 Gesichtsmasken haben die Kostümschneider des Nationaltheaters seit Ende März angefertigt. Sie gingen an das zentrale Katastrophenschutzlager der Berufsfeuerwehr und wurden dort an Arztpraxen, Pflegeheime sowie Mitarbeiter der Verwaltung verteilt. Nun hat das Nationaltheater auch ein Paket an ein Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos geschickt. Das Team um Manfred Scholz, Leiter des Kostümwesens, beteiligt sich damit ebenso wie das Theater Heidelberg sowie weitere Helfer an einer Aktion der Initiative „Europe Cares“, die von der paneuropäischen Partei Volt, in Mannheim und Heidelberg jeweils mit Ortsgruppen vertreten, ins Leben gerufen wurde. In Mannheim und Heidelberg kamen 345 Masken zusammen. Außer Masken nähen die Kostümschneider, die derzeit keine Premieren vorzubereiten haben, auch Schutzkleidung – etwa für das Hospiz St. Vincent. pwr

