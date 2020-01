Schwerin holt Mark Rohde

Mark Rohde (Bild), seit dieser Saison stellvertretender Generalmusikdirektor und 1. Kapellmeister am Nationaltheater Mannheim (NTM), wird ab Herbst Generalmusikdirektor des Mecklenburgischen Staatstheaters und damit neuer Chefdirigent der Mecklenburgischen Staatskapelle in Schwerin. Das teilt das NTM mit. Rohde folge auf Daniel Huppert, der bereits im vergangenen Jahr seinen neuen Posten als Generalmusikdirektor der Bergischen Symphoniker angetreten habe, so bestätigte das NTM.

Operndirektor Albrecht Puhlmann freut sich für Rohde: „Dass Mark Rohde das Nationaltheater Mannheim schon so bald wieder verlassen wird, bedaure ich sehr. Zugleich freue ich mich natürlich für ihn über diese großartige Perspektive, die sich ihm in Schwerin bietet.“ Puhlmann lobt Rohdes „musikalische Fantasie und Ausdruckskraft“, die er in Mannheim etwa in Bizets „Carmen“ unter Beweis gestellt habe.

Der gebürtige Hamburger hat noch zwei Projekte in Mannheim zu leiten: die Revue „Phantome der Oper“ sowie Mozarts „Entführung aus dem Serail“ während des Mannheimer Sommers. dms

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.01.2020