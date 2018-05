Sorgfältig, engagiert und beseelt

Szene aus „La Traviata“: Cornelia Ptassek (Violetta Valery) vor Thomas Berau (Giorgio Germont). © Michel

Schön, dass das Mannheimer Nationaltheater in sein mittlerweile weithin gerühmtes „Mannheimer Repertoire“ auch einige der wichtigsten Verdi-Opern zurückholt. So können wir uns in der kommenden Spielzeit auf „Don Carlo“ und „Trovatore“ freuen, zuerst kehrte nun als signifikantes Beispiel einer zeitgenössischen Regiehandschrift die überaus beliebte „Traviata“ in der Inszenierung von Achim Freyer

...

Sie sehen 20% der insgesamt 2081 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.05.2018