Spielfreude überwiegt

Da sage noch jemand, Musikkritik habe keine messbare Wirkung. Von wegen! In der Premierenkritik von Gaetano Donizettis „Don Pasquale“ stellte diese Zeitung am vergangenen Montag fest, dass „gefühlt 200 Plätze der 1200 frei geblieben“ seien. Nun, eine Woche später, geht es um die B-Premiere derselben Oper, und so viel lässt sich zweifelsfrei feststellen: Das Nationaltheater war voll, wie man es bei der Neuproduktion eines Opernhits auch füglich erwarten darf.

Mit lyrischem Schmelz

Ersetzt waren sämtliche Solisten, die Ensembles (Chor, Orchester) und der Dirigent, Mannheims neuer erster Kapellmeister Janis Liepins, hatten ihre Kompetenz und Donizetti-Tauglichkeit bereits in der A-Premiere unter Beweis gestellt. Wieder erwies sich der tadellose Chor als besonders spielfreudig, das Orchester blieb weder Spielwitz noch Präzision schuldig. Patrick Zielke ist in jeder Beziehung das Bild eines Charakterbasses, mit kerniger, metallischer Stimme und erkennbar voller Spiel-Laune; Malatesta, Pasquales Freund und gleichzeitig der Vertraute von Ernesto, war bei Ilya Lapich in seriösen baritonalen Händen, wenngleich seine stimmliche Präsenz nicht an die Patrick Zielkes heranreichte, was in den Duetten der beiden besonders spürbar wurde.

Der dritte Bewohner des Drei-Männer-Haushalts ist Pasquales Neffe Ernesto; als Liebhaber der schönen Norina ist er natürlich Tenor, und er machte seine Sache richtig gut, mit lyrischem Schmelz und einer zumeist mühelosen Höhe. Stimmlich solide war auch der Notar Hee-Sung Yoons. Die darstellerische Ausdruckskraft sämtlicher Akteure fügte sich ausgezeichnet in Cordula Däupers quirliges, oft auch absichtlich überdrehtes Regie-Konzept voller intelligenter Einfälle und Selbstbezüge: So wird Don Pasquales Traum von zahlreichen spielenden Kindern aus der geplanten Ehe mit Norina von der Realität eingeholt. Am Ende springen tatsächlich Kinder um Norina herum. Nur sind es nicht die Kinder Don Pasquales, sondern die seines Neffen Ernesto.

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.02.2020