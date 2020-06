Stadt hält an Sanierungsplänen fest

Im Jahr 2022 soll trotz der Corona-Krise die Generalsanierung des Nationaltheaters beginnen. „Darin ist sich die Stadtspitze einig“, so Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU) auf Anfrage. Auch dieser Termin stehe jetzt „definitiv fest“, erklärte der Dezernent – lange war von einem Beginn 2021 die Rede.

Die Aufträge für die Bauarbeiten könnten der regionalen Wirtschaft schließlich helfen, „die Folgen der Pandemie abzufedern“, so Grötsch, der Kultur- wie auch Wirtschaftsdezernent ist. Zwar sei die Stadt finanziell durch die Corona-Krise angesichts von Steuer-Mindereinnahmen und höheren Ausgaben stark belastet. „Wir halten aber auf jeden Fall an dem Projekt fest, so schwierig die Zeit ist“, so Grötsch. Schließlich gebe es auch verbindliche Fördermittel-Zusagen von 80 Millionen Euro vom Bund und 40 Millionen Euro vom Land, die in den Haushaltsplänen durch sogenannte „Verpflichtungsermächtigungen“ langfristig verankert sind. Daraufhin hat der Gemeinderat 2018 das Projekt mit einem Volumen von 240 Millionen Euro (ohne Ersatzspielstätten) beschlossen und zugestimmt, dass die Stadt den Rest trägt.

Termin zunächst unklar

„Ich denke, dass wir an dem Projekt festhalten können und auch müssen, alles andere wäre fatal“, verweist der Bürgermeister darauf, dass die Betriebsgenehmigung für das Haus am Goetheplatz wegen der Brandschutzmängel am 31. Dezember 2022 endgültig endet.

Zunächst war lange von einem Beginn der Generalsanierung zum Spielzeitanfang 2021/22 die Rede. Aber bereits in der Vorlage für den Beschluss im Gemeinderat im Dezember 2018 hatte die Stadtverwaltung den Termin vorsichtig relativiert. Schließlich wird die Vorbereitung eines solchen Projekts immer schwieriger – weil das Baurecht sich verkompliziert, Regeln für europaweite Ausschreibungen zu beachten sind. Zudem gibt es Verzögerungen bei Umbau und Anmietung von Ersatzspielstätten. Über den aktuellen Stand dazu will die Verwaltung im Juli dem Kulturausschuss berichten.

Im Nationaltheater wurden schon lange die Spielpläne und Verträge mit Künstlern danach ausgerichtet, dass die Bauarbeiten tatsächlich erst im Lauf des Jahres 2022 beginnen (wir berichteten). Noch im Januar wollte Grötsch diesen Termin dem „MM“ aber nicht konkret bestätigen. „Klarheit haben wir wohl Ende des ersten Halbjahres 2020“, sagte er damals. Nun ist aber, so Grötsch auf Anfrage bereits jetzt, „die Verschiebung definitiv“.

Förderer erleichtert

Die Freunde und Förderer des Nationaltheaters sind der Stadtspitze „dankbar für das klare Bekenntnis zu ihrer Zusage, die geplante Sanierung des Nationaltheaters auch unter den veränderten finanziellen Voraussetzungen durchzuführen“, so Vorsitzender Achim Weizel erleichtert. Mit den Zuschüssen des Bundes und des Landes sei dieses, für das kulturelle Leben Mannheims größte Projekt auch umsetzbar, ist er überzeugt. „Damit wird auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auf der lokalen, der regionalen und der nationalen Ebene das für eine Stadt dieser Größe einzigartige kulturelle Engagement deutlich sichtbar“, freut Weizel sich.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020