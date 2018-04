Stadträte kritisieren engen Zeitplan

Anzeige

Der Gemeinderat will eine große Grundsatzdebatte darüber anstoßen, wie das Nationaltheater in Zukunft aussehen soll. Das wurde jetzt im Kulturausschuss deutlich.

Der Anlass war eigentlich klein. Die Bürgerfraktion (früher AfD/Alfa) fragte nach Marktforschungsergebnissen zur Zuschauerentwicklung und -struktur. Aber auch CDU und SPD machten bei der Gelegenheit deutlich, dass sie in diese Richtung zielen. „Im Moment sagen wir: Es ist alles wunderbar und muss so bleiben. Aber ist das Theater auch in 20 Jahren noch so relevant, welche adäquate Antworten geben wir auf die Zukunft?“, fragte Jens Kirsch (CDU). „Wir müssen uns auf eine große Diskussion in der Stadt einstellen, inwieweit wir dieses Projekt schultern“, erklärte Steffen Ratzel (CDU). Dazu brauche man mehr Daten, ein Konzept des Theaters für die Zukunft, verlangte er. Man dürfe nicht davon ausgehen, dass „alles schon beschlossen“ sei: „Ein Projekt, das so immense Mittel bindet, ist nichts, was von alleine läuft“, warnte er.

„Nicht infrage gestellt“

„Nehmen Sie diejenigen ernst, die mit guten Gründen und vor allen Dingen guten Vorsätzen auch andere Wege beleuchten wollen“, appellierte Thorsten Riehle (SPD) an die Stadtspitze und kritisierte: „Es ist in den vergangenen Monaten zu wenig geredet und informiert worden, das muss dringend verändert werden.“ Die Sanierung des Nationaltheaters werde die wohl größte Einzelmaßnahme im Kulturetat der letzten Jahrzehnte, doch noch fehlten wichtige Fakten: „Ich frage mich, ob es überhaupt realistisch ist, dieses unglaublich große Projekt in der verbleibenden Zeit seriös zu diskutieren und zu bewerten.“ Schließlich gehe es darum, „wie das Theater in den nächsten drei bis vier Jahrzehnten aussehen“ und ob sich „der Bedarf an Kapazität verändern wird in einer Gesellschaft, die mehr Alternativen der kulturellen Teilhabe und der Freizeitgestaltung hat“, sagte er.