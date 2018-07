Steigende Zahlen bei Zuschauern

Anzeige

Oper: In der zweiten Spielzeit von Albrecht Puhlmann zählte die Oper bei 304 Vorstellungen 187 523 Besucher, rund 24 000 mehr als in der Saison 16/17 sowie über 7000 mehr als in der Saison 15/16 unter der vorhergehenden Intendanz. 25 391 Zuhörer besuchten die Konzerte der Musikalischen Akademie, 162 132 Besucher gingen allein in die Opernvorstellungen. Das bedeutet eine Auslastung von 75 Prozent.

Schauspiel: Die Sparte zählte in 384 Vorstellungen 96 112 Zuschauer und sieht sich „auf konstant hohem Niveau“; im Vorjahresvergleich seien es (abzüglich der Besucher der Schillertage) sogar rund 3000 mehr, obwohl Intendant Burkhard C. Kosminski seine Spielzeit wegen der Übergabe an das nachfolgende Team um zwei Wochen verkürzte.

Tanz: Auch diese Sparte meldet ein Plus – von 24 351 in der vorigen Spielzeit auf 29 551 in 2017/18.

Junges NTM: In der ersten Saison der neuen Intendantin Ulrike Stöck kamen 21 891 Zuschauer – wegen ihres späteren Spielzeitstarts Ende Oktober und des neu aufzubauenden Repertoires liegt das unter dem Vorjahres-Niveau von 27 530 Gästen.

Einnahmen: Bereitwilliger als früher nennt das Nationaltheater diese Zahlen. Die Umsatzerlöse aus dem Kartenverkauf betragen rund 6,1 Millionen Euro – 0,4 Millionen Euro mehr als in der vorhergehenden Saison mit 5,7 Millionen Euro.

