Streicher erinnern an Krieg

Mannheim.Es ist doch immer höchst erfreulich, wenn sich Orchestermusiker, ungeachtet der strengen Opern- und Konzertdienste, zu einem kammermusikalischen Ensemble zusammenfinden. So taten sich nun der Konzertmeister Wolfgang Hammar, die Vorspielerin der zweiten Geigen Barbara Reetz, der Erste Solobratscher Julien Heichelbech und der Erste (koordinierte) Solocellist Fritjof von Gagern zusammen, um in der Reihe Musiksalon/Klassik zu einer Streichquartett-Matinee ins Obere Foyer zu bitten.

Hoch entwickelte Legatokultur

Es war ein Glücksfall, dass die junge Komponistin Alissa Firsova gerade in Mannheim weilte, weil ihre „Windsbraut“ im 5. Akademiekonzert uraufgeführt wurde. So kam es auch an diesem Sonntagmorgen zur Deutschen Erstaufführung ihrer „Tennyson Fantasy“ für Streichquartett, wobei Alissa Firsova zuvor jene Texte von Lord Tennyson rezitierte, die sie zu dem Werk angeregt hatten. Die neoromantische Komposition, detailgenau einstudiert und perfekt dargeboten, wurde vom zahlreichen Publikum beifallsfreudig aufgenommen.

Zuvor war schon das 1936 entstandene Streichquartett Op. 11 von Samuel Barber erklungen, dessen langsamer Mittelsatz als populäres „Adagio for Strings“ längst ein konzertantes Eigenleben führt und den jungen Musikern die Gelegenheit bot, ihre hoch entwickelte Legatokultur zu demonstrieren.