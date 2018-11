Theater sucht Testzuschauer

„Findet uns das Glück?“ heißt eine neue Produktion des Nationaltheaters, die am Samstag, 1. Dezember Premiere hat. Doch zuvor gibt es am 26., 27. und 30. November, jeweils um 19 Uhr im Schauspielhaus, öffentliche Proben. Dabei wollen Regisseur Stefan Otteni und seine sieben Schauspieler herausfinden, wie die zwischen Aufführung, Versammlung und Gesellschaftsspiel wechselnde, neuartige Produktion auf der Bühne und auch im Verhältnis zu den Zuschauern ankommt. Die Testzuschauer seien „eingeladen, den Theaterabend weiterzuentwickeln und auch eigene Ideen einzubringen“, so Otteni. Der Eintritt ist frei – Einlasskarten sind jedoch erforderlich und an der Theaterkasse sowie unter Kartentelefon 0621/16 80 15 0 erhältlich. pwr

