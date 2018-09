Tombola für junge Sänger

Opernintendant Albrecht Puhlmann dankt Monika Kulczinski. © Tröster

„Ein großartiger erster Schritt“, freute sich Opernintendant Albrecht Puhlmann: Mit einer Tombola unterstützte der Richard-Wagner-Verband beim Theaterfest das Opernstudio – eine spezielle Mannheimer Einrichtung zur Nachwuchsförderung junger Gesangstalente. 350 Bücher, CDs und besonders in Handarbeit von der Vorsitzenden Monika Kulczinski, ihrem Vorstand und – obwohl gar nicht Vereinsmitglied – von Helga Heinold mit viel Liebe und Fantasie hergestellte Präsente gab es zu gewinnen. Am 4. Mai 2019 wird ein Konzert in der Christuskirche folgen, am 27. Oktober 2019 eine Matinee. „Wir wollen das Opernstudio ganz kräftig unterstützen“, kündigte Monika Kulczninski an. pwr

