Triumph des Neulings

Besser hätte es für den Neuling im NTM-Opernensemble gar nicht laufen können. Weil die sehnlichst erwartete Astrid Kessler ihre „Begegnung“ mit den „Freunden und Förderern“ krankheitshalber absagen musste, sprang der junge Bassist Patrick Zielke beherzt ein und sah sich im Theatercafé einem unerwartet großen Publikum gegenüber. Das er dann gemeinsam mit dem versierten Interviewer Albrecht Puhlmann im Sturm eroberte, ohne dass irgendjemand enttäuscht gewesen wäre, spätestens als er sein Engagement in Mannheim als einen „Sechser im Lotto“ bezeichnete.

Zielke, der seinem Intendanten nur selten die Chance für ein Stichwort ließ, plauderte munter von seiner Jugend in einem Akkordeon-Haushalt in Überlingen, bis ihn mit 14 ein Klassik-Virus traf, erst Klavier, dann Schulmusikstudium, Gesangsstudium bei der strengen Dunja Vejcovic an der Stuttgarter Musikhochschule, erste Engagements in Luzern und Bremen, dann der Lottogewinn an ein Haus, das ihm im ersten Jahr Hagen, Ochs, Sarastro, Leporello, Titurel, Rocco und Landgraf kredenzt.

Frohnatur überzeugt

Die Ehrfurcht vor den großen Rollen hinderte ihn nicht, Luzern das „Pissoir der Schweiz“ zu nennen (wegen der vielen Regentage), über die Liebe zu seinen Kindern zu plaudern und über Bufforollen. Das zeigte sich auch in der musikalischen Umrahmung, bei der die Heiterkeit 2:1 siegte. Die Opernfreunde dankten ausgesprochen herzlich für eineinhalb Stunden beste Unterhaltung.