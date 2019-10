Über Goethe und Schiller hinausdenken

Nur wenige sind gekommen. Aber die waren pünktlich im Studio Werkhaus des NTM, das sich heute SNTM nennt. DINA-4-Blätter plakatieren Studio und vor allem Kantine, in welcher nach der Vorstellung Partytime angesagt ist. Die neue Hausautorin des NTM, pardon, SNTM, Sivan Ben Yishai, legt später als DJane auf. SNTM steht für Supranationaltheater Frauheim, eine Namensgebung, die von der Hausautorin sowie Chefdramaturgin Kerstin Grübmeyer im Gespräch verteidigt wird. Zwar ist für 17 Uhr geladen, da es aber erst um 19 Uhr mit einer partizipativen Lesung losgeht, bleibt ja Zeit für Gespräche.

Ein paar Verstreute bewegen sich durchs Foyer und betrachten über 30 Fotos von Künstlern und Philosophen, die mit Kreppstreifen lose an den Wänden befestigt sind. Das Frauenteam, das für den Abend verantwortlich zeichnet, erläutert die künstlerischen Positionen: Persönlichkeiten wie etwa Gayatri Chakravorty Spivak, deren philosophisches Augenmerk auf feministischen Fragestellungen ruht, oder James Baldwin, der in seinen Romanen Fragen nach der Identität von Schwarzen stellt, seien Vorbilder, deren gedankliche Einlassungen Beachtung finden sollten. Alle Mannheimer und Mannheimerinnen seien eingeladen, diesen „stillen Chor der Denker“ kennenzulernen, um andere Perspektiven als die von Schiller oder Goethe zu erfahren.

Hausautorin und Regieteam fordern eine Öffnung des Theaters für Themen, die über – „supra“ – nationale Themen hinausgehen und die außerhalb eines meistens von Männern definierten „weißen Kanons“ stehen. Ungleichheitssoziologie ist im weitesten Sinne auch das Thema der sich anschließenden, rund 30-minütigen Lesung.

Notwendigkeit neuer Formate

Bei Rotwein und Kaffee lesen die „Geladenen“ in loungigen Sitzgruppen im Bühnen- und Zuschauerraum selbst. Der Text von Necati Öziri behandelt die Zukunft des Stadttheaters: Sie soll politisch, divers und vor allem nicht miefig sein. Wie in einem Soziologieseminar diskutieren Regie und „Zuschauer“ Textverständnis, eigentliche Befindlichkeiten, Theaterstrukturen und die Notwendigkeit neuer Bühnenformate.

In einem ähnlich „angstfreien Raum“ sollen an drei bis vier weiteren Folgen der Reihe dann tatsächlich Geschichten erzählt werden, die nie erzählt wurden, weil ihre Autoren außerhalb des „goldenen Dreiecks“ von Rasse, Geschlecht und Klassenzugehörigkeit stünden. Dazu gäben Regieteam und Hausautorin ihre kuratorische Macht gern an andere Mann- bzw. Frauheimer ab, Abende zu gestalten. Als erste tut das im Januar Rajya Karumanchi Dörsam. Sie arbeitet auch für „Migrants4Cities“.

