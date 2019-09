Ungewohnte Nähe zum jungen Publikum

Es sind emotionale Worte, die einem noch heute im Ohr klingen. „Der Schnawwl sollte so unverrückbar am Neckar stehen wie der Wasserturm am Friedrichsplatz“. Arnold Petersen, unvergessener Intendant des Nationaltheaters von 1975 bis 1992, spricht sie 2004 aus, als das Mannheimer Kinder- und Jugendtheater sein 25-jähriges Bestehen feiert. Darauf gibt es donnernden Applaus.

Dabei ist das gar nicht so selbstverständlich, dass es Kinder- und Jugendtheater gibt. Über Jahrzehnte hinweg wird für junges Publikum ein Weihnachtsmärchen auf den Spielplan gesetzt, mehr nicht. Ab und zu entdecken freie Gruppen die junge Zielgruppe für sich. Aber 1971 erkennt der Deutsche Bühnenverein das Versäumnis und mahnt, sich um die junge Generation zu kümmern. In Mannheim fasst der Gemeinderat, nach 22-monatiger und kontroverser Diskussion, 1978 den Beschluss – und Mannheim ist damit immer noch erste Stadt in Baden-Württemberg und eine der ersten im Bundesgebiet, die sich solch eine Sparte leistet.

Petersen ist die treibende Kraft. Er sieht das als, wie er mal sagt, „sinnvollstes und zukunftsträchtigstes Geschenk“ zum 200. Geburtstag des Nationaltheaters, der 1979 gefeiert wird. Acht Stellen für Schauspieler werden bewilligt – sechs plus Gäste sind es heute. Als erstes Spielleiter leistet Pavel Mikulastik die ganze Pionierarbeit. Am 5. Mai 1979 ist die erste Aufführung im Forum der Jugend. Richtig los geht es Ende September mit einem Volksfest in einem Zirkuszelt auf der Neckarwiese und einer Uraufführung „Strada I“. Feuerspucker, Artisten, Commedia dell’arte – wer das als Kind miterlebt hat, kann es nie vergessen, denn es herrscht eine ganz besondere, lockere, mitreißende Atmosphäre. Und: Erstmals fallen die Schranken zwischen Zuschauern und Akteuren, das Publikum wird einbezogen.

Ärger um Stücke zu Sexualität

Das zeichnet den „Schnawwl“ ganz lange aus, über Generationen. Sicher gibt es manchmal auch Zuschauerreihen. Aber die Mimen suchen die Nähe, die jungen Zuschauer dürfen mal auf dem Boden sitzen, mitfiebern, dazwischenrufen. Besonders gut möglich ist das, seit 1981 die Alte Feuerwache als feste Spielstätte eingerichtet wird.

Mit über 95 Prozent Auslastung wird sie so stark frequentiert wie keine andere Sparte des Nationaltheaters. Für viele Schulklassen zählt ein Besuch hier zum Pflichtprogramm. Die Themen der Stücke sind nah an dem, was die Kinder und Jugendlichen beschäftigen. Der „Spielclub“ ermöglicht das Mitmachen, als von der Bürgerbühne“ noch keine Rede ist. Einladungen zu internationalen Gastspielen sowie die Gründung der Jungen Oper erregen Aufsehen.

Aber Ärger gibt es auch manchmal, etwa in den 1980er Jahren wegen als provokant empfundener Stücke über Sexualität. Eltern sehen ihr Recht auf Aufklärung ihrer Kinder verletzt, Kommunalpolitiker protestieren, Leserbriefspalten füllen sich. Petersen aber wehrt das alles gelassen ab: „Ich habe gesagt: Es ist doch besser, das Theater zeigt, wie ein Mensch gemacht wird, als immer nur, wie er umgebracht wird – dann war Ruhe“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019