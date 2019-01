Uraufführung entfällt

Die für morgen im Jungen Nationaltheater Mannheim vorgesehene Uraufführung des Stücks „Sprechen“ ist verschoben worden. Das Nationaltheater führte „künstlerische Gründe“ an. Auch die weiteren angesetzten Vorstellungen am Sonntag, 27. Januar, Montag, 28. Januar, und Dienstag, 29. Januar, entfallen laut Mitteilung des Theaters von gestern ersatzlos. Ersatzvorstellungen für die geplanten Termine von „Sprechen“ im Februar sowie den neuen Termin der Premiere will das Nationaltheater rechtzeitig bekanntgeben. Bereits gekaufte Karten würden erstattet beziehungsweise auf Wunsch umgetauscht, teilte das Nationaltheater weiter mit. gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019