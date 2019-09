Viele Ideen für großzügige Stifter

Alles spielt sich im Moment noch hinter den Kulissen, ganz im Verborgenen ab. „Aber wir sind schon sehr, sehr erfolgreich“ – das zumindest verrät Andreas Hilgenstock, Vorsitzender des Beirats der Freunde und Förderer des Nationaltheaters. Er ist im Moment viel unterwegs, um Spender und Sponsoren für die Generalsanierung des Nationaltheaters zu gewinnen. Einige hohe Beträge hat er schon eingeworben. Details werden derzeit aber nicht genannt.

Als Architekt Andreas Schmucker im Mai 2018 die konkrete Kostenberechnung für die Generalsanierung vorlegte, war offiziell von 200 Millionen Euro die Rede. Tatsächlich hatten seine Berechnungen aber einen höheren Betrag ergeben. Dann aber wurden in Beratungen mit der Stadt nach und nach einzelne Posten wieder gestrichen oder zumindest zurückgestellt, um 200 Millionen Euro als Obergrenze zu erreichen. Zahlreiche als wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig erachtete Arbeiten im Volumen von mindestens 7,5 Millionen Euro sind nicht eingeplant worden. Sie sollen über „Drittmittel“, sprich Spenden, ermöglicht werden, wenn sich Gönner finden.

Kampagne geplant

Geplant war, Großspender ebenso anzusprechen wie eine breite Kampagne für die Öffentlichkeit zu starten. Das verzögerte sich aber zunächst, weil es Probleme mit der zunächst beauftragten Werbeagentur gab, die man dann austauschen musste. Doch der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel und sein Team, Achim Weizel als Vorsitzender der Freunde und Förderer des Nationaltheaters und Hilgenstock führen seit Monaten diskret viele Einzelgespräche mit möglichen Unterstützern. Mit dabei ist auch MVV-Vorstandschef Georg Müller in seiner Funktion als Vorsitzender der Stiftung Nationaltheater.

„Nicht so sexy wie ein Neubau“

Bislang konnte man bei ihr nur Zustiftungen zum Stiftungsvermögen leisten, aus deren Erträgen dann besondere künstlerische Projekte finanziert wurden. Das hätte einmalige Geldspritzen für Anschaffungen oder Umbauprojekte nicht ermöglicht. „Wir haben aber eine gute Lösung gefunden und die Satzung geändert“, so Georg Müller. Nun könne „auch die Stiftung diese wichtige Generalsanierung unterstützen“.

Hilgenstock spricht von einer „wunderbaren Zusammenarbeit“ von Stiftung, Förderverein sowie Intendanz. „Wir können solch einen Kraftakt wie die Generalsanierung aber auch nur alle gemeinsam bewältigen“, räumt er ein. Eine Sanierung sei schließlich „nicht so sexy wie ein Neubau“ und damit die Herausforderung größer, Mäzene zu gewinnen.

Um ihnen ein Engagement schmackhaft zu machen, hat die Intendanz laut Sickel „viele attraktive Einzelprojekte aufgelistet“. Es handle sich um Vorhaben, die „aus technischerer, künstlerischer oder räumlicher Sicht sinnvoll wären, aber neben der durch die öffentliche Hand finanzierten Bestandssanierung nur durch privates Engagement möglich wären“, wie er sagt. Alle zusammen sind in einem eigens produzierten Schuber aus Karton anschaulich zusammengefasst, jeweils eine Seite pro Projekt. Die werden möglichen Unterstützern dann im persönlichen Gespräch detailliert unterbreitet.

Einladung zum Dinner

Dabei haben die Theaterfreunde möglichen Gönnern als Dankeschön auch etwas zu bieten: Je nach zugesagter Summe reicht das Spektrum von Namensnennung im Foyer über Probenbesuche oder einem exklusiven Großspenderabend bis zu einem Gala-Dinner mit der Intendanz.

Die Resonanz sei gut, freut sich Hilgenstock: „Es ist uns sogar gelungen, Zusagen von Persönlichkeiten und Institutionen zu erhalten, die sich bisher noch gar nicht für das Theater engagiert haben“, hebt er hervor. Sogar eine Dreiviertelmillion Euro ist von einer Stelle avisiert. Von „großzügigen Spenden“ spricht ebenso der Geschäftsführende Intendant. Noch wollen beide aber keinerlei Namen und keine Summen nennen, denn einige Gespräche laufen.

In einem zweiten Schritt ist dann eine große Spendenkampagne für die breite Öffentlichkeit geplant – wann, das steht aber noch nicht fest. „Dann wollen wir mit Namen als Anstifter werben“, kündigt Sickel an. „Das wird dann sicher weitere Bürger motivieren“, ist auch Hilgenstock fest überzeugt. Bis dahin will er weiter „Klinken putzen“, sagt er.

Info: Dossier unter morgenweb.de/ntm-zukunft

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019