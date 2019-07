Walkürenritt erklingt im Ehrenhof

Hell schmetternde Trompeten, mächtige Hörnerklänge, gewaltige Posaunen werden lautstark und mitreißend ertönen – dazu knallt, kracht, knistert es, glitzert und blitzt es: Den „Walkürenritt“, die Musik aus dem dritten Akt der gleichnamigen Oper von Richard Wagner mit dazu passendem Feuerwerk kann man am Samstag, 20. Juli im Ehrenhof erleben. Es ist der Höhepunkt von „Schloss in Flammen“.

„Wir freuen uns, dass wir diese hochrangige Veranstaltung zum vierten Mal ausrichten können“, begrüßte Birgit Schröck-Schmidt, stellvertretende Leiterin der Schlossverwaltung Mannheim, die Veranstalter zur Vorstellung des Programms. Und auch Albrecht Puhlmann, der Opernintendant des Nationaltheaters, strahlte. „Ein Knalleffekt zum Saisonabschluss“ sei der Abend, den wieder Comedian Christian „Chako“ Habekost moderiert. „Schöne Unterhaltung auf einem Niveau, das anspruchsvoll sein will – das dürfe das Publikum erwarten. Sieben Solisten sowie das gesamte Orchester unter Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Soddy bietet das Theater. Dazu habe Operndirektor Marwin Wendt ein „tolles Programm aus der Schatzkiste von 400 Jahren Operngeschichte“ zusammengestellt, so Puhlmann.

Rossini und Romantik

Für den ersten Teil des Abends hat Wendt Arien beliebter italienischer Opern von Rossini, Bellini und Donizetti ausgesucht. Danach folgen Werke von Komponisten der deutschen Romantik, Carl Maria von Webers „Freischütz“ etwa, Albert Lortzings „Wildschütz“ oder Otto Nicolais „Lustige Weiber von Windsor“. „Wir bieten bewusst auch heitere Elemente“, so Wendt. Schließlich, wenn es schon dunkel wird und kurz vor dem Feuerwerk, steht Engelbert Humperdinck an: der Abendsegen aus „Hänsel und Gretel“. Sicher, räumt Albrecht Puhlmann ein, eigentlich erwarte man das Stück eher in der Vorweihnachtszeit: „Aber es ist eine der himmlischsten Musikstücke, die es gibt“ – und daher wolle er es bewusst bei dem Open-Air-Konzert breitem Publikum präsentieren.

Für Veranstalter Erwin Clausen, einer der beiden Geschäftsführer von Yellow Concerts, ist „Schloss in Flammen“ eine Rückkehr zu seinen Wurzeln – er hat in der Schlossuniversität einst Germanistik studiert. Nachdem er schon in den Residenzen vieler anderer Städte wie Koblenz, Wiesbaden oder Karlsruhe solche Klassik-Open-Air-Konzerte mit Feuerwerk erfolgreich etablierte, fing er 2008 in Schwetzingen an und dann 2013 auch in Mannheim.

Seither sind die Abende jeweils im Wechsel – mal in Mannheim, mal in Schwetzingen, aber immer mit dem Nationaltheaterorchester. „Es ist einfach ein wunderbares Opernhaus, da muss man sich über die Qualität keine Gedanken machen“, so Clausen. Allerdings wundert er sich, dass nach Schwetzingen meist um die 5000 Zuhörer strömen, es in Mannheim zuletzt eher um die 2500 waren. „Wir haben hier eines der größten Barockschlösser Europas, etwas Einzigartiges – aber viele Mannheimer wissen gar nicht, was sie hier haben“, so Clausen. „Viele Leute waren noch nie im Schloss drin“, bestätigte Anne Nieder von der Universität Mannheim Service und Marketing GmbH. Clausen will mit dem Konzert daher „auch etwas gegen das Vorurteil tun, dass in dem Schloss nur die Universität ist, und den Bau mehr in den Mittelpunkt rücken“, wie er betont.

Straße gesperrt

Dabei ist der Aufwand groß: Während des gesamten Konzerts, von 19 bis 21 Uhr, wird der Autoverkehr auf der Bismarckstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. „Wir wollen den Straßenlärm nicht“, begründet das Clausen. Die Straßenbahn verkehrt aber weiter. Und während des Feuerwerks wird kurz auch die von Ludwigshafen kommende, hinter dem Schloss verlaufende Zufahrt dichtgemacht.

Doch trotz des Aufwands: Die Ticketpreise sind seit acht Jahren stabil: „Wir wollen, dass jeder die Möglichkeit hat, das zu erleben“, so Clausen.

