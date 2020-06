Was Club- und Theaterwelt zusammenhält

Goethes „Faust“ im Autokino? Es klingt nach einer Weltpremiere, was Schauspieler und Regisseur Eddie Irle da auf die Bühne vor und neben Großleinwänden bringen wollen. Eine Art Vorspiel gibt es am 3. Juni in Worms, dann feiert die Produktion des Nationaltheaters Mannheim (NTM) am 5. Juni beim Carstival auf dem Maimarktgelände seine Mannheimer Premiere. Und in vielerlei HInsicht ein Novum: Denn wie Schauspiel-Intendant Christian Holtzhauer schon bei der Präsentation der Pläne angekündigt hatte, handelt es sich unter den Bedingungen auf der Autokino-Bühne zwangsläufig nicht um eine klassische Sprechtheater-Inszenierung. Mit drei Schauspielkollegen hat Irle aus dem deutschesten Epos, genauer gesagt dem „Urfaust“ und Teilen von „Faust I“, ein neues Format gemacht, das er Live-Hörspiel-Konzert nennt – mit Betonung auf Konzert-Charakter.

Das Konzept hat Irle schon zu seiner Zeit am Hans-Otto-Theater in Potsdam entwickelt. „Nachts nach der Arbeit. Zwei Schauspieler und ein Musiker.“ Alle begeisterte Club-Gänger. „Wir haben eine Verbindung gesucht: Wie können wir den Leuten im Club, die sonst nicht ins Theater gehen, Dramen nahebringen?“, berichtet der Speyerer, der erste Bühnenerfahrungen als Rapper gesammelt hat. So sei die Idee entstanden, „große Klassiker, club-kompatibel zu erzählen“. Auf dieser Basis entstanden mehrere Inszenierungen – von Dürrenmatt bis „Titus Andronicus“ von Skakespeare –, die bei Theater- und Electro-Festivals gespielt wurden. Das Konzept habe sich dabei immer mehr verfeinert –in Richtung Performance und was die Vielfalt der Musikstile angeht.

Vertauschte Rollen

In der Corona-Pause wurde Irle schnell klar: „Ich muss etwas tun.“ Auch aus der Lust heraus, neue Formate auszuprobieren – und womöglich dauerhaft zu etablieren. Erst habe er Shakespeare-Stücke gelesen, um ein neues Live-Hörspiel zu machen, sei aber irgendwann zu der Frage gekommen „Welches Stück kennst du am allerbesten? Was könntest du sofort erzählen? Klar: ,Faust’!“ Goethes Tragödie habe ihm schon sein Vater vorgelesen, dann begegnete sie ihm in der Schule, im Schauspiel-Studium und mehrfach am Theater. Nach diesem zündenden Ideenfunken habe er Tontechnikern Naomi Kreutzberg angerufen, um seine Ideen mit dem technischen Know-how einer Sound-Designerin in Einklang zu bringen. Und rannte wie auch bei seinen Schauspielkolleginnen Annemarie Brüntjen (als Faust mit wunderbarer Indie-Pop-Stimme) und Vassilissa Reznikoff (Mephisto) sowie der auch als Keyboarder versierte Patrick Schnicke (Marthe/Valentin) offene Türen ein. Wie auch beim Intendanten. Irle und Kreutzberg sind die geistigen Eltern der Klassiker-Adaption, die teilweise auch musikalisch kreativen Ensemblemitglieder steuerten ebenfalls Input – sogar in Form von Eigenkompositionen – bei. Das Spektrum reiche von „fast schnulziger Coldplay-Musik über Hip-Hop bis zum Knabenchor“, so der einstige Frontmann der Speyerer Band Fuck The Noise, dessen Spektrum von Punk bis Klassik reicht. „Es geht um intensive Musik.“

Für seinen Textentwurf, die sogenannte Strichfassung, hat der Wahl-Mannheimer Irle mehrere Reclam-Hefte zerrissen und so Passagen aus „Urfaust“ und „Faust I“ montiert – hier kann er den früheren Rapper nicht verhehlen. Überhaupt: Die ungeheure Musikalität der Sprache Goethes fasziniert Irle spürbar – und macht das Projekt so geeignet für die Umsetzung mit einer Art Band.

Junge Hauptfigur

Inhaltlich dominiert der „Urfaust“, Goethes nur als Abschrift erhaltene Frühfassung seines Schlüsseldramas aus der Sturm-und-Drang-Zeit. „In ,Faust I’ ist die Hauptfigur ein alter Mann, der ein junges Mädchen begehrt. „Das ist nicht meine Lebensrealität – ich wollte die Geschichte eines jungen Mannes erzählen, der klug, aber voller Hybris ist. Der unbedingt die Krone der Schöpfung erringen will und in diesem Wahn über Leichen geht!“ Da in der Version der Pakt mit dem Teufel inklusive der brillanten Vorstellung des Mephistopheles fehle, habe er beide Fassungen kombiniert – „weil ich diese Szene liebe“. Um eine stringente Geschichte zu erzählen, habe er andere Szenen wie Spaziergang oder Walpurgisnacht weggelassen.

Das Szenario ist auf fünf Figuren reduziert. Dabei werden die Geschlechterrollen bis auf Valentin vertauscht. Irle selbst spielt Gretchen. Dabei würden „prägnante akustische Räume“ bespielt, nicht die klassischen Settings wie Goethes Studierzimmer. „Das wird das Dach eines Hochhauses in New York, auf dem Faust im Gewitterregen kurz vor dem Sprung in die Tiefe steht.“ Fünf Kameras und das Sound-Design vermitteln diese Eindrücke ans über Autoradio lauschende Publikum: „Es ist schon etwas fürs Auge, sollte aber auch mit geschlossen Augen funktionieren.“ Etwas zu schaffen, das Club- und Theaterwelt zusammenhält, kann aber auch nach hinten losgehen – indem es beide Seiten nicht interessiert. Den Einwand kontert Irle ganz gelassen: „Da haben wir in Potsdam ganz andere Erfahrungen gemacht.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020