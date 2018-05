Was wird aus dem Pfalzbau?

Ist Gegenstand detaillierter Verhandlungen zwischen Ludwigshafen und Mannheim: das Theater im Pfalzbau. © Keiper

Ludwigshafen/Mannheim.So etwas erlebt man selten auf einer Spielplanpressekonferenz: Das Interesse an dem, was gespielt wird, ist bedingungslos von der Frage überschattet, wie lange gespielt wird, ergo: Wie lange werden die Pfalzbau-Bühnen überhaupt noch so existieren wie heute – nämlich eigenständig?

Die Situation ist verzwickt. Das Nationaltheater Mannheim (NTM) hat mit seinem Griff nach dem Pfalzbau als

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4366 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.05.2018