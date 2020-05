Wechsel im Ensemble

Nachdem sie in den vergangenen beiden Spielzeiten im Nationaltheater Mannheim (NTM) viele große Rollen gespielt haben, verlassen die Schauspieler Johanna Eiworth, Nancy Mensah-Offei und Martin Weigel das NTM und wechseln fest in das Ensemble der Münchner Kammerspiele. Wie das Nationaltheater mitteilte, bedaure Intendant Christian Holtzhauer den Abschied zwar, ein Angebot der Münchner Kammerspiele könne man jedoch nicht ausschlagen. „Die Theaterwelt schaut nach Mannheim“, sagt er, da müsse man damit rechnen, dass Schauspieler abgeworben werden.

Dafür begrüßt Mannheim ab sofort die Schauspielerin Jessica Higgins, die unter anderem am Theater Bonn, in Heidelberg und auch im NTM bereits zu sehen war. In der Spielzeit 2017/18 war sie am Staatstheater Darmstadt engagiert.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.05.2020