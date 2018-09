Weizel 25 Jahre an der Spitze

Fast wäre das Jubiläum vergessen worden – aber Kassenprüfer Karl Heidenreich wies gerade noch rechtzeitig darauf hin: Seit 25 Jahren steht Achim Weizel (Bild) an der Spitze der Freunde und Förderer des Nationaltheaters. 1993 hat er den 1950 gegründeten Verein mit 150 Mitgliedern übernommen, heute sind es fast 2000. „Wir sind die Lobby für das Nationaltheater, und unsere Stärke und Geschlossenheit haben wir in erster Linie ihm zu verdanken“, würdigte Ulla Hofmann, die genauso lange stellvertretende Vorsitzende ist, das große Engagement von Weizel in dem Vierteljahrhundert. Gerade von ihm sei ehrenamtlich viel Arbeit hinter den Kulissen zu leisten: „Das ist ein enormer Aufwand“, so Hofmann über Weizel. Der 77-jährige Mediziner, früher Chefarzt des Diakonissenkrankenhauses, ist auch Fraktionschef der ML im Gemeinderat. pwr (Bild: Prosswitz)

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018