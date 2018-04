Zeitlose Gültigkeit

Anzeige

Mannheim.Für so eine in sich stimmige, 1996 entstandene Inszenierung gibt es ausschließlich herzlichen Beifall, denn Wagners „Tannhäuser“ in der Regie von Chris Alexander, dem Mitbegründer der Bremer Shakespeare Company, kommt in zeitloser Gültigkeit über die Bühne das Nationaltheaters (NTM), natürlich auch zur Freude des Richard-Wagner-Verbands, der sein Jubiläum begeht. Im Foyer ist ein roter Teppich ausgelegt. Er weist direkt zur Wagner-Büste, die nach genauem Anklopfen aus Styropor gefertigt scheint. Doch dieser „Tannhäuser“ ist eben nicht aufgeschäumt, sondern intensiv, dicht und mit genauer Personenzeichnung gewirkt.

Die Bühne lässt Raum für die Figuren, das Bacchanal schenkt hinter Gaze und geometrischem Raster Traumbilder für Ritter Tannhäuser, der im Erwachen plötzlich spürt, dass Flucht vor seinen entgegengesetzten Sehnsüchten Lebensmotto zu sein scheint.

Zwiespältiger Wagnerheld

Selbst eine von Heike Wessels ausgezeichnet gesungene Venus kann ihn nicht halten, ebenso wird es später Elisabeth gehen, der Astrid Kessler nonnenhafte, keusche, lyrisch-dramatische Inbrunst schenkt. Beide Rollendebüts gefallen außerordentlich, wie auch Nikola Diski? als Wolfram auftrumpft, zumal in der Abendstern-Szene, wo er Elisabeths Stola als Fetisch benutzt. Diskreter Regie-Hinweis auf Wagner, der Stoffe so sehr liebte. Perfekt das Bild des zweiten Akts mit dem Defilee der geladenen Gäste bis hin zur Karikatur, die auf der Tribüne den Sängerwettstreit gestisch kommentieren.