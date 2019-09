Zu Hause in Frauheim

O Gott, diese 108-minütige Performance erschlägt einen. Denn Sivan Ben Yishai, Hausautorin des Nationaltheaters, powert im Werkhaus, wenn sie ihr Stück „Liebe – eine argumentative Übung“ in furios ausgelebtem Englisch zeigt. Ein Feuerwerk von Sprache, Geste, Bewegung, Ironie, Wutrede. Denn sie macht aus Mannheim ein „Frauheim“, sprich: Sie lenkt den Blick auf das den Männern unbekannte weibliche Wesen.

Als Folie dienen ihr die Comic-Figuren Popeye und Olivia Öl. Der glubschäugige Seemann wird degradiert, nicht einmal den stärkenden Spinat bekommt er von Frau Yishai verabreicht, entsprechend anämisch kommt er dann daher. Denn die Nebenfigur Olivia Öl rückt in den Mittelpunkt. Bekommt von der Oma einen entscheidenden Hinweis fürs spätere Leben, denn Männer seien wie Hündchen. Olivia merkt sich das. Erkundet sich und die Welt, entdeckt die Problemzonen des Unterleibs und hängt sich voll rein ins getriebene Leben. Mit allem Drum und Dran, einschließlich viraler Infektionen, Olivia ist plötzlich das Zentrum, gießt „Öl“ ins Feuer der Beziehungen.

Banales wird überhöht

Trivial? Im Gegenteil, denn Sivan Ben Yishai will über das Privatistische in die Ebene gegebener Machtverhältnisse vordringen, wenn sie Geschlechterrollen hinterfragt und bis zum Satirischen auf jenen Kern bringt, in dem sich Bedeutung entblößt und Identität erst entdeckt werden kann. So wird Banales überhöht und Fassade hohl. Achtung Einsturzgefahr, das Weltbild zersplittert.

Bewundernswert an diesem Ur-Uraufführungs-Abenteuers vor der eigentlichen Premiere die Power, mit der die Frau ihr eigenes Stück zu entdecken scheint. Ihre Energie wirkt unerschöpflich. Mannheim kann sich mit dieser Hausautorin auf einiges gefasst machen, denn Frauheim lässt grüßen, wenn die interaktiven Beziehungen neu justiert werden. Dass dabei Witz und Komik nicht zu kurz kommen – ein weiterer Pluspunkt eines gleichwohl anstrengenden Abends. Weitere Gedanken-Übungen sind programmiert. BE

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019