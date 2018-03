Österliches für den guten Zweck

Anzeige

„Man muss sich wundern, was diese Damen alles auf die Füße stellen.“, begeisterte sich Stadttrat Wolfgang Taubert, „was hier alles geboten wird: Alle Achtung!“ Geboten war auch einiges. An den Ständen unter dem Zeltdach im Hof und in der Remise drängten sich die Menschen. Groß war das Angebot an dekorativen Oster- und Glückwunschkarten. Bunte Stoffhühner und Osterhäschen aus Holz fanden ebenso ihre Abnehmer.

Vieles wurde verkauft für den guten Zweck. Das war auch das Ziel am Stand der Neckarauer Hexen, wo Isabella Nohe selbstgemachte Marmeladen und Liköre zugunsten von sozialen Einrichtungen verkaufte. „Eierwärmer“ aus bunter Wolle gestrickt und Loops in frischen Frühlingsfarben am Stand der Sängerhalle Germania wechselten den Besitzer. „Der Erlös geht wieder an die Aktion für krebskranke Kinder“, erklärte Monika Eichhorn.

Führung für Interessierte

Neben Österlichem, Schmuck und Leckereien gab es erstmals auch einen Flohmarkt. „Beim diesjährigen Ostermarkt konnten wir als Veranstalter uns ebenso wie die Standbetreiber über die gute Besucherresonanz freuen“, zog Norbert Staab, stellvertretender Vorsitzende des Heimatvereins, ein positives Fazit. Der von ihm geleitete historische Rundgang fand wegen des Regenwetters verkürzt statt.

Ein Dutzend Interessierte ließen sich über die Historie des Dorfes Neckarau von der Römersiedlung bis hin zum Industrievorort informieren. Im Anschluss an den Rundgang fand eine Führung durch die Museumsräume statt.

Die Besichtigung endete im ehemaligen Luftschutzkeller des Rathauses, wo die Älteren eigene Erfahrungen austauschen konnten und die Jüngeren aus erster Hand von den Schrecken der Kriegszeit in der Heimat erfuhren. Versehen mit neuen Eindrücken endeten Rundgang und Museumsführung nach zwei Stunden auf dem Ostermarkt, wo die Gruppe sich bei Kaffee und Kuchen stärken konnte.

