Abenteuer mit Schnittmuster und Nähmaschine

Anzeige

Leise rattert eine Nähmaschine im Nebenraum des Cafés LeonArt. Eine junge Frau beugt sich konzentriert über den bunten Stoff und hält ihn mit ihren Fingern fest, so dass die Nadel darauf sticken kann. Wenn das Katharina-Zell-Haus das Nähcafé organisiert, ist Tanja Wagner jedes Mal mit großem Eifer dabei. Dieses Mal näht sie ein Kissen in Form eines Elefanten. Der Clou: Auf jeder Seite hat sie einen anderen Stoff benutzt, so um dem Kissen das gewisse Etwas zu verleihen. Der Aktionstag geht von morgens bis nachmittags. Eigentlich müsste Wagner arbeiten. „Ich habe mir aber extra Urlaub genommen“, erzählt sie.

Zwei Mal im Jahr findet das Nähcafé statt, erzählt Leiterin Ruth Knester. Dieses Mal nähen sie zum fünften Mal gemeinsam. Der Treff, bei dem die Teilnehmer einen ganzen Tag lang das nähen, was sie möchten, findet im Rahmen der Freizeitgestaltung statt. „Uns ist wichtig, dass man ein Hobby entwickeln und pflegen kann.“ Die Veranstaltung findet dabei aus Absicht nicht in dem Wohnhaus statt. „Wir machen es gezielt hier im Café“, sagt Knester. Damit die Menschen mit Behinderung aus der gewohnten Umgebung herauskommen und den Tag Freizeit außerhalb der Wohnstätte erleben können.

In dem hellen Raum liegen Stoffe, Fäden und andere Nähutensilien bereit. Zwei Nähmaschinen stehen den drei Teilnehmern zur Verfügung, Knester und Heilerziehungspflegerin Stefanie Radau sind zur Stelle, wenn einer der Hobby-Näher Tipps oder Unterstützung benötigt. Fachmännisch greifen die Heimbewohner zur Schere um den Stoffe zurecht zu schneiden. Sie begutachten die Stoffauswahl mit kritischen Augen und entscheiden sich schließlich für ihr Wunschmaterial.