Aktionstag am Moll-Gymnasium

Konzerte, Schnupperunterricht, Tier-Rallye, Robotik-Kurse, Film-Vorführungen, Wurfspiele, Chemie-Shows, Physik zum Mitmachen und eine bunte Vielfalt an Herzhaftem und Süßem: Das Moll-Gymnasium lädt für Samstag, 7. März, von 10 bis 13.30 Uhr, zum Aktionstag in die Feldbergstraße 16 ein. Der musikalische Startschuss fällt um 10 Uhr in der Pausenhalle. Um 10.30 Uhr wird im Pavillon die reich illustrierte 360-seitige Buchchronik zum 50. Geburtstag der Schule vorgestellt, verfasst vom ehemaligen Moll-Schüler und „MM“-Redakteur Konstantin Groß. Es folgen Auftritte der Bläserklasse und Moll-Bigband sowie Musical-Präsentationen, ein Säugetier-Quizz und ein sportlicher Abschluss zum Finale. Weitere Infos unter www.moll-gymnasium.de. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020