Als Christ in unbequeme Bereiche wagen

Wofür ist dein Christsein da? Wofür bist du Christ?“, regte Pfarrer Martin Wetzel im Gottesdienst an, den persönlichen Glauben kritisch zu hinterfragen. „Du musst dich als Christ aus dem Stall herauslocken, in die Welt hineinziehen lassen, wo es unbequem ist“, forderte der Theologe. Bevor sich die zahlreich erschienenen Kinder mit ihren Eltern im August-Bebel-Park auf den Sankt-Martins-Umzug begaben, feierten die Bürger zusammen mit Pfarrer Martin Wetzel, Pfarrer Tobias Hanel und Pfarrerin Regina Bauer einen ökumenischen Familiengottesdienst in der evangelischen Matthäuskirche.

Anschließend zündete das geistliche Trio an einer symbolischen roten Laterne weiße Kerzen an, um diese Flamme an die kindlichen Laternenträger zu verteilen. Den Umzug im Freien hatte wieder die Interessengemeinschaft Neckarauer Vereine organisiert.

Im Familiengottesdienst erörterte Pfarrerin Regina Bauer, nachdem Dorothea Scharrer, die Erste Vorsitzende des Ältestenkreises, die Geschichte über den Heiligen Martin vorgelesen hatte, die Frage: „Was hat Martin mit den Gänsen zu tun?“ An jenem Tag, an dem Martin von Tours zum Bischof gemacht werden sollte, habe sich der Anwärter in einem Gänsestall versteckt. Jedoch schnatterten die Gänse derart laut, dass die gefiederten Tiere mit ihrem Lärm den Heiligen Martin verrieten. „Und noch am selben Abend haben sie ihn zum Bischof gemacht“, schilderte Theologin Regina Bauer.

Mit den Besuchern sangen die drei Prediger, unterstützt durch Pianistin Soyun Choi, diverse Lieder wie „Durch die Straßen auf und nieder“, „Kommt, wir wolln Laterne laufen“ und „Tragt in die Welt nun ein Licht“.

Zwischendurch erinnerte Pfarrer Tobias Hanel an das Ende des Ersten Weltkriegs vor genau 100 Jahren und gedachte den Kindern weltweit, die gegenwärtig in ihren Heimatländern unter tobenden Bürgerkriegen leiden müssen. Mit der Kollekte wird der Familiengottesdienst die Mannheimer Gefängnisseelsorge finanziell unterstützen.

Im Innenhof des benachbarten Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums, wo später der Sankt-Martins-Umzug der Kinder mit ihren farbenfrohen Laternen in einem Martinsspiel der Ministranten der katholischen Jakobus-Gemeinde endete, verkauften die Jungpfadfinder des Stamms Thomas Morus um Leiterin Lisa Küstner heiße Waffeln.

Pfadfinder verkaufen Waffeln

„Mir gefällt die Arbeit mit den Kindern, die Gemeinschaft“, erklärte Lisa Küstner, warum sich die 21-Jährige bei den Pfadfindern engagiert. „Wir verkaufen das erste Mal heiße Waffeln beim Martinsumzug, weil das dieses Jahr auf den Sonntag fiel. Unter der Woche hätten wir das zeitlich nicht hinbekommen“, erzählte die Leiterin. Sie ist die Tochter der Ersten Vorsitzenden Claudia Küstner von der Interessengemeinschaft Neckarauer Vereine.

Die Mitglieder der Pfadfinder, die kürzlich ihr 90-jähriges Bestehen gefeiert haben, tragen Halstücher mit unterschiedlichen Farben: Dunkelblaue Halstücher tragen die Jungpfadfinder, hellgraue Tücher dagegen die Gruppenleiter.

Außerdem besitzen die Pfadfinder etliche aufgenähte Abzeichen auf ihren beigefarbenen Hemden, zum Beispiel das Symbol einer goldenen Lilie. Im Innenhof verkauften darüber hinaus der Jugendtreff heiße Würstchen mit Kinderpunsch und der Heimatverein Neckarau die Getränke und Gulaschsuppe.

Zum Schluss kam Elea Drechsler verkleidet als Heiliger Martin hoch zu Pferd in den Innenhof geritten.

Den Vierbeiner der Rasse Schlesier, auf dem Elea Drechsel als St. Martin saß, hatte der Geschäftsführer Heinz Scheidel des Bauunternehmens „Diringer+Scheidel“ bereitgestellt. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Blaskapelle Dannstadt-Schauernheim.

