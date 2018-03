Anwohner ärgern sich über Strafzettel

Anzeige

„Ich wohne seit 40 Jahren in der Friedrich-Böttger-Straße. Vor etwa drei Wochen habe ich dort das erste Mal einen Strafzettel bekommen – 20 Euro wegen Falschparkens“, ärgert sich Rudolf Lorenz. Reinhard Schwarz ging es genauso. Zehn Tage später seien die Politessen noch einmal gekommen. Seitdem parke er die ganze Zeit nur noch in seiner Einfahrt. Die „Knöllchenschreiberei“ sorge in der einst so ruhigen Straße für Unruhe und Verdruss. Denn keiner wisse, was eigentlich Sache sei.

Mindestbreite von einem Meter

Norbert Staab schilderte die Situation: Seitdem er hier auf dem Almenhof wohne, gebe es keine Probleme untereinander mit dem Parken. Die Friedrich-Böttger-Straße sei eine ruhige Straße. Es gebe hier kaum Kraftfahrzeugverkehr. In der Tempo-30-Zone würden sogar die Kinder auf der Straße spielen. In der Friedrich-Böttger-Straße gebe es rund 20 Häuser mit bis zu drei Wohneinheiten. Es werde dort beidseitig geparkt: „Familien haben oft mehrere Autos und die Garage steht meist nur dem Hauseigentümer zur Verfügung.“

Ein Parken in den Einfahrten sei nur beschränkt möglich. „Das Auto auf der Straße abzustellen, verbietet sich, da dann der Fahrweg zu eng wird und kein Lkw oder Einsatzfahrzeug mehr durchkommt“, erklärt Staab: „Es muss also zumindest teilweise auf dem Bürgersteig geparkt werden.“