Anwohner klagen über Dauer-Baustellen

„Willkommen im Stadtteil Almenhof“ begrüßt ein Schild Autofahrer und Passanten auf der Einmündung zur Speyerer Straße. Diese dürften sich selten weniger eingeladen ge-fühlt haben, als in diesen Wochen. Denn das Schild befindet sich mit-ten auf einer Baustelle, umgeben von Absperrungen und Schutthaufen. Seit dem 8. Oktober ist die Speyerer Straße in Fahrtrichtung Neckarauer Straße bis zur August-Bebel-Straße gesperrt. Dort werden die Wasserleitungen erneuert. Nach Angaben von Stadtsprecherin Désirée Leisner war eine Vollsperrung notwendig, da die Leitungen mitten auf der Fahrbahn verlaufen. Die Sperrung soll bis zum 31. Januar 2019 bestehen bleiben.

Wenn das aktuell die einzige Baustelle im Almenhof wäre, würden sich die meisten Anwohner wahrscheinlich auch nicht weiter daran stören. Die Maßnahmen in der Speyerer Straße haben jedoch auch Auswirkungen auf die angrenzenden Straßen. So sind die Einmündungen in die August-Bebel-Straße sowie aus der Straße „Im Lohr“ tagesweise gesperrt.

Mittlerweile können beide Straßen an den Kreuzungen zur Speyerer Straße einspurig befahren werden. Dazu wurde die Einbahnstraße in der August-Bebel-Straße ab der Almenstraße aufgehoben. Gegen Ende der Baumaßmahnen müssen die Stellen voraussichtlich noch einmal gesperrt werden. Damit dort die Fahrbahn wiederhergestellt werden kann.

Doch damit noch nicht genug. Auch in der Robert-Blum-Straße und in der Karl-Traub-Straße stehen aktuell Bagger und versperren die Durchfahrt. Das Problem dabei war, dass die Anwohner im Vorfeld nicht darüber informiert wurden. „Das kam alles unangekündigt“, erzählt Betriebswirt Alexander Klein. „Seitdem haben wir hier ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Das liegt auch daran, dass die Beschilderung schlecht gemacht ist.“

Auch Rettungskräfte betroffen

Bernd Schütz von der Mannheimer Verkehrsbehörde hält diesem Vorwurf entgegen, dass es in beiden Straßen zu „nicht vorhersehbaren, aber notwendigen Maßnahmen“ im Abwassersystem kam. Die Rohre verlaufen hier ebenfalls mittig, weshalb nur Vollsperrungen in Frage kamen. In der Robert-Blum-Straße ist das Abwasser von einigen Häusern nicht mehr abgelaufen. Die Vollsperrung besteht seit dem 19. November. Die Karl-Traub-Straße ist seit dem 21. November wegen eines Kanaleinbruchs gesperrt.

Laut Stadtsprecherin Désirée Leisner sollen die Maßnahmen bis Mitte Dezember beendet sein. Weiterhin weist sie daraufhin, „dass es bei jeder Bauaktivität zu nicht vorhersehbaren Verzögerungen kommen kann“. Deshalb könnten Baumaßnahmen eventuell auch länger dauern.

In der Brentanostraße, der Parallel-Straße zu Speyerer Straße, befinden sich seit dem 13. November Schilder mit „Eingeschränktem Halteverbot“. Trotzdem stehen dort zahlreiche Fahrzeuge. „Die Leute, die ein Auto haben, wissen einfach nicht mehr, wo sie parken sollen“, sagt eine Anwohnerin: „Dass Parkplätze hier so heiß umkämpft sind, liegt vor allem daran, dass die Hochschule in der Nähe ist.“

Rettungssanitäter Lennart Frenzel findet die Situation ebenfalls „schwierig“. Dadurch, dass auch die Robert-Blum-Straße gesperrt ist, kann der Verkehr nur noch über die Straße „Im Lohr“ in die Brentanostraße gelangen. Er weist daraufhin, dass die Baumaßnahmen unangekündigt kamen. „Es ist eine allgemein ungünstige Situation in Mannheim. In meinem Job beim Rettungsdienst erfahren wir auch nicht, wo die Baustellen sind. Das macht es oftmals schwierig voranzukommen“, sagt der 21-Jährige.

Für Anwohner Arno Germer ist die aktuelle Situation eine „Katastrophe“. Er bezeichnet sie als „allge-meines Ärgernis“. „Es ist logisch, dass die Arbeiten gemacht werden müssen, aber man kann doch nicht alles auf einmal abdichten.“ Er beschwert sich ebenfalls darüber, dass die Sperrungen im Vorfeld nicht kommuniziert wurden. „Wir wurden hier einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Das muss man doch vorher miteinander absprechen“, sagt der Pensionär.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018