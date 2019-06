Architekturführung in der Kunsthalle

Der Förderverein Johannsisfeuer der Johannisgemeinde lädt für Donnerstag, 13. Juni, um 16 Uhr zu der Führung „Architektur und Highlights“ in der 2018 wiedereröffneten Kunsthalle ein. Treffpunkt ist gleich vor Ort im Museum am Friedrichsplatz 4, an der Kasse. Eine anschließende gesellige Einkehr ist nicht ausgeschlossen. Die Kosten für die Führung übernimmt Johannisfeuer. Wer teilnehmen möchte, bitte im Pfarramt unter 0621/82 40 74 anmelden. „Unser Verein dient der Förderung der Religion, der Jugend- und Altenhilfe sowie von Erwachsenenbildungsprojekten“, sagt Pfarrerin Susanne Komorowski. mai

