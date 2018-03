Auf Entdeckungstour in alle Himmelsrichtungen

Anzeige

Die Freizeitschule, Neckarauer Waldweg 145, bietet von Dienstag, 3. April, bis Freitag, 6. April, eine Ferien-Freizeit für Kinder der Klassen eins bis vier an. Mit den Kursleitern Arne Große Hülsewiesche und Matthias Dahm geht es auf Entdeckungstour in die Wälder der Region unter dem Motto „vier Tage, vier Himmelsrichtungen, vier Ausflüge“.

Vom Treffpunkt an der Freizeitschule starten die Teilnehmer zum schnitzen, bauen, erkunden, entdecken, klettern, kraxeln, beobachten und erfahren in den Wald. Auf dem Programm stehen gemeinsamer Anfangs- und Abschlusskreis, freies Spiel sowie eine ruhige Vorlesezeit am Lagerfeuer.

Jeden Tag gibt es einen Frühstückssnack sowie ein selbst zubereitetes Mittagessen und Getränke in Bio-Qualität. Essens-, Material- und Fahrtkosten sind in der Kursgebühr von 160 Euro enthalten. lang