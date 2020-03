Bach-Gymnasiasten stellen Werke vor

Es wurde jung und es wurde bunt in der Matthäuskirche in Neckarau: Schüler aller Klassenstufen aus dem Fachbereich Bildende Kunst des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums zeigen im Rahmen der Ausstellung „Augenschmaus“ in der Matthäuskirche ihre Werke, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die sich trotzdem oder gerade deshalb zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk ergänzen. Der rote Faden,

...