Bach-Schüler laden ein

Schillernde Meeresbewohner und eine alte Flasche spielen die Hauptrollen, wenn die fünften Klassen des Bach-Gymnasium für Donnerstag, 27. und Freitag, 28. Juni in die Aula in der Luisenstraße 27 in Neckarau zu ihrem neuen Musical „Im Riff geht’s rund!“ einladen.

Bunte Papageienfische, der lustige Kugelfisch Elsi und viele andere Meeresbewohner bereiten sich auf die mit Spannung erwartete Unterwasser-Castingshow „Frutti di Mare“ vor. Wer kann am besten singen und tanzen? In all dieser Aufregung wird plötzlich „Flapo“, die Flaschenpost, angetrieben, die etwas Wichtiges zu sagen hat. Aber wer hat schon Lust, so einer alten Flasche zuzuhören? Ihre Performance ist äußerst dürftig – sie kann ja nicht einmal richtig schwimmen, geschweige denn tanzen.

Flasche Flapo findet Freunde

Doch Flapo findet Freunde: Können die drallen Quallen, der optimal vernetzte Hering oder der hochgelehrte Doktor Fisch helfen? Mitunter gilt es einfach, anderen zuzuhören. Das verstehen bald auch die Figuren in dieser bunten Unterwasserwelt. Und die Flaschenbotschaft ist tatsächlich brisant. Kann das Riff noch gerettet werden?

Nicht nur die Castingfische, sondern viele andere originelle Charaktere laden zu einem schillernden Musikstil-Mix ein, der Spaß macht und ins Ohr geht – in einer fantasievollen Show mit „Tiefgang“.

Weitere Termine sind am Mittwoch, 3. und Donnerstag, 4. Juli, jeweils um 19.30 Uhr. mai

