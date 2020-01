Backen für die Vesperkirche

Backen für einen guten Zweck: Die Matthäusgemeinde übernimmt wie jedes Jahr einen „Kuchentag“ in der Vesperkirche. Dazu ruft sie alle Menschen, die helfen wollen, zum Kuchenbacken für Dienstag, 28. Januar auf. Essen und Gemeinschaft, Hilfe und Beratung für Bedürftige: Rund 60 ehrenamtliche Helfende schenken den Gästen in der CityKirche Konkordien jeden Tag ihre Zeit und Aufmerksamkeit – und erhalten selbst viel zurück. Außer einem Mittagessen und viel Miteinander gibt es für die Gäste dort Vesperbeutel zum Mitnehmen sowie Seelsorge durch Pfarrer und Sozialberatung durch Fachleute vom Diakonischen Werk Mannheim. Außerdem erhalten die Gäste medizinische Hilfe.

Kaffee und Kuchen in den Kirchbänken gehört auch zur Vesperkirche. Täglich werden im Anschluss an das Essen rund 40 Kuchen ausgegeben, die in den evangelischen Gemeinden selbst gebacken wurden – zur großen Freude der Gäste.

Die Kuchen, die über die Matthäusgemeinde gespendet werden, können am Montag, 27. Januar, von 9 bis 13 Uhr sowie am Dienstag, 28. Januar, von 8 bis 10 Uhr im Pfarrbüro (Rheingoldstraße 32) abgegeben werden. Es wird um Kasten- oder Rührkuchen gebeten, die sich leicht aufschneiden und portionieren lassen. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020